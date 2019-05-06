За месяц в Киеве демонтировали 1 161 рекламную конструкцию, – КГГА

Киевская городская государственно адиминистрация (КГГА) сообщила, что в течение апреля в столице демонтировано 1 161 незаконное рекламное средство (РС), среди которых 720 единиц демонтировали их владельцы.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Демонтированы следующие типы РС в количестве: баннер - 322; вывеска - 270; электронное табло - 8; конструкция на крыше - 17; кронштейн - 107; лайтпостер, стоящий отдельно - 7; лайпостер на фасаде - 1; флаг, флажок - 6; телевизионный экран на фасаде - 1; временная выносная специальная конструкция - 108; тумба, стоящая отдельно, - 49; холдер - 91; щит на фасаде - 12; щит, стоящий отдельно - 161.

Напомним, что в течение 2018 года в Киеве было демонтировано 16 805 рекламных конструкций. В марте в столице демонтировано 1 604 незаконных рекламных средства.

Реформа в сфере размещения рекламы внедряется благодаря Правилам размещения рекламных средств в г. Киеве. Правила размещения рекламных средств основаны на 5 принципах: безопасность, комфорт, эстетичность, законность и доступность.

Кроме того, чтобы исключить размещение наземных РС в хаотичном порядке, определены конкретные места - точки для их монтажа, запрещено ряд типов РС вроде перетяжек-транспарантов, холдеров, штендеров и тому подобное.

Правила уточняют разрешены и запрещены форматы конструкций и их размеры. Большое внимание уделено безопасности пешеходов и водителей - рекламные конструкции не должны препятствовать пешеходному движению и перекрывать знаки дорожного движения, размещаться в местах концентрации ДТП. В размещении рекламных конструкций должен использоваться радиальный подход с расстояниями от 40 до 150 м в зависимости от их размера: между наименьшими (сити-лайты) от 40 м и до 150 м между крупными (билбордами).

Справка

Отчетность о работе КП "Киевреклама" можно получать по ссылке. Также на сайте коммунального предприятия можно проверить законность той или иной рекламной конструкции и присоединиться к проекту "Я - инспектор".

Кроме того, на сайте Управления по вопросам рекламы КГГА каждый день обновляется информация о включении в приказ о демонтаже рекламных средств. С соответствующим перечнем можно ознакомиться по ссылке. Также на сайте КП "Киевреклама" возможно просмотреть состояние любой рекламной конструкции (действия были осуществлены по РС: направленные требования включены в приказ и ожидают демонтаж) по этой ссылке.