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05 мая 2019, воскресенье, 09:14 405
Общество 2019-05-05T12:15:03+03:00
Українські Новини
Благодаря сигнализации в Киеве удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования

Благодаря сигнализации в Киеве удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования

В Киеве благодаря установленной сигнализации за счет города удалось задержать "серийного" грабителя лифтового оборудования. Об этом сообщает КП "Управляющая Компания Деснянского района г. Киева" на своем Facebook, а также пользователи соцсети в комментариях к записи.

"Сегодня Национальной полиции удалось поймать "на горячем" вора, который совершил кражу подвесных кабелей на лифтовом оборудовании жилого дома на вул. Каштановая, 1/9", – говорится в сообщении.В КП подчеркивают, что задержать злоумышленника удалось благодаря предупреждающим средствам, реализованным управляющей компанией.

"Благодаря КП "Управляющая Компания Деснянского района г. Киева", которая своевременно установила охранную сигнализацию на лифтовом оборудовании дома, удалось предотвратить кражу и вовремя задержать вора, но к сожалению все кабели уже были срезаны и к восстановлению работоспособности лифта жильцам надо будет подождать.

Поэтому просьба ко всем жителям домов бодрствовать, относительно нахождения посторонних лиц в ваших подъездах и при необходимости вовремя вызвать 102", – отмечается на Facebook коммунального предприятия.

В то же время пользователи соцсети в комментариях к публикации сообщили, что это уже не первый случай, когда задержанный ворует лифтовое оборудование.

"Наконец этого довбодятла поймали!!! Каштановая 15, есть фото с видеокамер", – написала Светлана Терещенко.

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