Антон Кучухидзе: Запад и Украина при новом президенте – мяч на поле Киева

Мир признал результаты президентских выборов в Украине. И конечно же сейчас в экспертных и политических кругах на повестке дня вопрос: какими же будут отношения между западными партнерами и Украиной при новом президенте?

Вопрос – правильный, но ответы нужно искать не столько на Западе, сколько в Украине. У западных партнеров есть определенные стратегические подходы к нашей стране и фамилии власть имущих, мягко говоря, имеют не самое большое значение, кроме тех случаев, когда речь идет о каких-то международных коррупционных скандалах.

Достаточно вспомнить, что процесс работы над либерализацией визового режима между Киевом и Брюсселем начался в 2010 г., и что ЕС в 2013 г. готов был подписать Соглашение об Ассоциации с Украиной того периода, и тогда европейские топ-политики к украинским фамилиям не привязывались.

Похожая ситуация и сегодня, Европа и США отложат фамилии будущих украинских чиновников в сторону и будут исходить из реальных дел в Украине. Какие-то возможные пустые внешнеполитические лозунги и кричалки работать не будут. Уровень поддержки Запада и углубление сотрудничества прежде всего зависят не просто от того, какой курс провозгласит Киев при новом президенте, а от того будет ли новая власть эффективной в вопросах мира, борьбы с коррупцией и реформирования страны.

Относительно МИРА, то у Запада есть понимание, что не все зависит от Украины в данном процессе, но все же у наших союзников есть видение того, что Украина должна по максимуму выполнить сугубо свою часть тех же Минских договоренностей, которые реально выполнить, в принципе, учитывая проблемную ситуацию в секторе безопасности. Российское вмешательство никто на Западе не скидывает со счетов. Минские соглашения могут конечно же не нравятся многим в Украине, но не нужно забывать, что именно к ним привязаны самые весомые на сегодняшний момент санкции против Москвы, а также нет пока что других международных договоренностей по мирному возвращению Донбасса в Украину.

Относительно борьбы с коррупцией – видение Запада останется без изменений: реальные иностранные инвестиции пойдут в Украину только тогда, когда будут созданы адекватные правила игры, и у международного бизнеса появится полноценная возможность защищать себя, как минимум, в украинском суде, и не придется искать каких-то теневых решал для защиты адекватных бизнес интересов в Украине.

Война и коррупция – два главных тормоза для процветания сегодняшней Украины. Запад прекрасно понимает, что полноценному достижению МИРА может помешать Россия, учитывая ее стратегию внешней политики по отношению к Украине и постсоветскому пространству, а вот в борьбе с коррупцией тут Киев самостоятелен как никогда. Исключительно от воли украинских властей будет зависеть искоренение коррупции. Соответственно Запад будет поддерживать Украину вне зависимости от фамилий в противодействии России, но в тоже время будет ужесточать требования к Украине в сфере борьбы с коррупцией.

ЕС и НАТО – ничего не поменяется. Западные партнеры пока что не ждут нас в этих интеграционных объединениях в силу объективных и субъективных причин. Они ждут прежде всего реформ в Украине. Лоббизм, эмоциональность при ведении переговоров, рассказы о том, что Украина защищает Европу от агрессора никак не подействовали на лидеров стран ЕС и НАТО относительно перспектив членства Украины в эти структуры.

Сегодня, как никогда, Украине, чтобы стать сильной нужно заняться решением внутренних проблем, чтобы потом быть более сильной и на переговорах по Крыму и Донбассу, и чтобы элементарно усилить свои позиции на международной арене. Без уничтожения коррупции и без экономического возрождения усилить позиции не удастся. Главный рецепт для новой власти – реальные дела и реальные реформы, иначе Украина будет стоять на месте, и наши внутренние коррупционеры будут пожирать ее на ровне с внешними врагами.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для "Українські Новини"