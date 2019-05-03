В Черновцах водитель наехал на 5-летнего ребенка на пешеходном переходе

В Черновцах водитель легкового автомобиля наехал на 5-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.

Инцидент произошел в половине пятого вечера. 36-летний водитель Volkswagen Golf на пешеходном переходе совершил переезд на малолетнего ребенка.

"В результате аварии ребенка с предварительным диагнозом "закрытый перелом голени правой нижней конечности с ушибом мягких тканей" доставили в детское травматологическое отделение БСМП города Черновцы", - сообщают правоохранители.

Медицинский осмотр установил, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, что в Черновцах пьяный водитель устроил ДТП с 9 автомобилями.

Также в Черновцах случилось тройное ДТП: пострадали 2 детей.