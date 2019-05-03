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03 мая 2019, пятница, 09:42 445
Происшествия 2019-05-03T09:42:24+03:00
Українські Новини
В Черновцах водитель наехал на 5-летнего ребенка на пешеходном переходе

В Черновцах водитель наехал на 5-летнего ребенка на пешеходном переходе

Место ДТП. Фото:cv.npu.gov.ua
Место ДТП. Фото:cv.npu.gov.ua

В Черновцах водитель легкового автомобиля наехал на 5-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черновицкой области.

Инцидент произошел в половине пятого вечера. 36-летний водитель Volkswagen Golf на пешеходном переходе совершил переезд на малолетнего ребенка.

"В результате аварии ребенка с предварительным диагнозом "закрытый перелом голени правой нижней конечности с ушибом мягких тканей" доставили в детское травматологическое отделение БСМП города Черновцы", - сообщают правоохранители.

Медицинский осмотр установил, что водитель не находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

На данный момент решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 1 ст. 286 УК Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Напомним, что в Черновцах пьяный водитель устроил ДТП с 9 автомобилями.

Также в Черновцах случилось тройное ДТП: пострадали 2 детей.

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