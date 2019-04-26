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26 апреля 2019, пятница, 14:15 486
Америка 2019-04-26T14:15:10+03:00
Українські Новини
Трамп объявил о желании отказаться от ядерного оружия

Трамп объявил о желании отказаться от ядерного оружия

Дональд Трамп, комментируя встречу Путина и Ким Чен Ына, заявил, что США, Россия и Китай должны избавиться от ядерного оружия. Об этом он сообщил в телефонном интервью телеканалу Fox News.

"Мы хотим избавиться от ядерного оружия, мы все должны. Россия должна избавиться от него, Китай должен избавиться от него", - заявил Дональд Трамп

The Washington Post и CNN со ссылкой на администрацию Белого дома заявили, что Трамп планирует подготовить проект соглашения с Россией и Китаем о контроле над ядерным оружием. "Президент ясно дал понять, что, по его мнению, контроль над вооружениями должен осуществляться при участии России и Китая и должен включать в себя все виды оружия, боеголовок и ракет", — цитирует CNN слова источника.

Как сообщали Українські Новини, в СМИ появилась информация, что Россия строит новые ядерные бункеры под Калининградом.

Тем временем, США разорвут договор о ядерных вооружениях с Россией.

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