Новости дня: Спорный закон о языке и топливный кризис

Верховная Рада проголосовала спорный закон о языке. Он обязывает продавцов, официантов, парикмахеров и других работников сферы обслуживания говорить с клиентами на украинском, веб-СМИ - делать украинские страницы стартовыми, театры – обеспечивать перевод спектаклей. Увеличивает квоту на украинский язык на ТВ до 75%, в книгоиздательстве – до 50%.

Порошенко пообещал подписать этот закон. А Зеленский – тщательно проанализировать на предмет соблюдения конституционных прав граждан. Хотя новоизбранный президент после голосования в ВР резко сменил в Facebook свое имя с Владимир на Володимир.

Оппозиция заблокировала подписание этого закона Парубием, пока не рассмотрят проект постановления об отмене результатов голосования. Бойко назвал принятый закон "карательным" и пообещал оспорить его через Конституционный Суд.

Закон вызвал ожесточенные дискуссии в соцсетях.

Топливный кризис в Украине нарастает. Запасы бензина сократились, а оптовые цены – выросли. Все это произошло из-за остановки белорусского НПЗ и запрета на экспорт нефтепродуктов из России, хотя белорусские СМИ утверждают, что экспорт в Украину возобновили.

Антимонопольный комитет позволил Ахметову стать еще более крупным игроком на украинском рынке энергетики. АМКУ разрешил ДТЭК купить облэнерго в Киевской и Одесской областях. Таким образом Ахметов, контролирующий 80% украинского угля и 80% угольных электростанций, теперь имеет почти половину украинских электросетей. В ответ на это, у Зеленского пообещали обновить состав АМКУ и Нацкомиссии по регулированию энергетики.

У Зеленского также пообещал открыть свободную продажу украинской пашни .

Последние "Мстители" киностудии "Марвел" вышли в украинский прокат.

Синоптики обещают приход уже завтра в Украину дождей, которые продлятся до Пасхи.