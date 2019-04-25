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25 апреля 2019, четверг, 12:27 2420
Политика 2019-04-25T12:33:40+03:00
Українські Новини
Закон о языке принят с нарушением Конституции, - Дьяченко

Закон о языке принят с нарушением Конституции, - Дьяченко

Политический эксперт Елена Дьяченко утверждает, что за языковой закон голосовали с нарушением. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Языковой закон сегодня голосовался с нарушением конституционной процедуры голосования, а именно требования ст. 84 Конституции голосовать лично. Это основание для представления в Конституционный Суд о признании его неконституционным. Напомню, прошлый языковой закон Колесниченко-Кивалова был год назад отменен КСУ именно из за нарушения процедуры голосования, а не по сути. На моем видео - фракция "Воля народа" помогает установить демократию", - написала она.

Больше новостей о: закон о языке Елена Дьяченко Языковой закон Закон об украинском языке

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