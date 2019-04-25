Закон о языке принят с нарушением Конституции, - Дьяченко

Политический эксперт Елена Дьяченко утверждает, что за языковой закон голосовали с нарушением. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Языковой закон сегодня голосовался с нарушением конституционной процедуры голосования, а именно требования ст. 84 Конституции голосовать лично. Это основание для представления в Конституционный Суд о признании его неконституционным. Напомню, прошлый языковой закон Колесниченко-Кивалова был год назад отменен КСУ именно из за нарушения процедуры голосования, а не по сути. На моем видео - фракция "Воля народа" помогает установить демократию", - написала она.