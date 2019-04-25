Новый президент будет обречен на конфронтацию с нынешним составом парламента, - Левочкин

Действующий состав парламента вряд ли быстро перестроится под нового президента. А потому между парламентом образца 2014 года и президентом образца 2019 года возможна конфронтация.

Об этом заявил в интервью РБК-Украина народный депутат, один из лидеров Оппозиционной платформы Сергей Левочкин.

“Решения "под президента", в том числе кадровые, будут ситуативными и единичными. Скорее всего, новый президент будет обречён на конфронтацию с нынешним составом парламента”, - уверен нардеп.

По словам Левочкина, кардинальные изменения политики парламента возможны только в случае изменения структуры и состава правящей квазикоалиции. Но тогда новому президенту нужно будет сообщить обществу, что он участвует в коалиции, в которую входят Яценюк и Порошенко – те, кого он больше всех критиковал в своей предвыборной кампании.

Проблемой нового президента. По мнению парламентария, станет то, что при ограниченных полномочиях и конфронтации с парламентской квазикоалицией, у него практически нет рычагов влияния на ситуацию, в первую очередь экономическую. При том, что ему доведется столкнуться с глубоким экономическим кризисом, все признаки которого уже налицо.

“За последние четыре месяца рост задолженности населения по тарифам составил 29 миллиардов гривен, она выросла на 74%, и в целом теперь превысила 69 миллиардов гривен. Люди просто не могут платить нынешние тарифы. Бюджет по общему фонду недовыполнен на 8% за первый квартал – это 16,1 миллиардов гривен. Все это происходит на фоне продолжающейся войны и огромного внешнего долга. В этом году Украина должна выплатить 7,5 миллиардов долларов с пиками платежей в мае и сентябре. Дефицит Пенсионного фонда составляет 55 миллиардов гривен, который на фоне недовыполнения бюджета по доходам также выглядит угрожающим”, - перечислил вызовы парламентарий.

По мнению Левочкина, Зеленский должен проявить инклюзивный подход - приглашать профессионалов из всех команд, привлечь всех в работу на успех украинского государства. У него сейчас есть для этого все возможности. “Естественно Владимиру Зеленскому будет трудно "прикупать" союзников из команд БПП и "Народного фронта", которые последние пять лет были властью - они стали его главными оппонентами на прошедших выборах, но я и тут бы оставлял приоритетом профессионализм потенциальных партнеров, а не их политбэкграунд. Стране сегодня нужна максимальная концентрация сил и интеллекта для выхода из войны и кризиса”, - считает политик.

Депутат уверен, что привлечение кадров из всех лагерей нанесет меньший вред рейтингу новоизбранного президента, чем возможный непрофессионализм. “Возможно, это отразится на его рейтинге, но непродолжительное время. По-настоящему рейтинг вновь избранного президента и его наследие разрушит неумелое и неэффективное управление. Это разрушит не только феномен Зеленского, но и надежды 75% людей, отдавших за него свои голоса”, - резюмировал нардеп.