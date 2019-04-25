Полиция открыла дело против УПЦ из-за незаконного размещения женского монастыря в Чернобыльской зоне

Полиция заявляет, что Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) ведет незаконную хозяйственную деятельность в Чернобыльской зоне и реализовывает сельхозпродукцию без радиологического контроля.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Указано, что с 27 декабря 2018 года полиция ведет расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса.

Материалы в полицию поступили из Службы безопасности Украины по факту выявления нарушения норм действующего законодательства в ходе размещения и проведения на территории Чернобыльской зоны отчуждения и зоны безусловного (обязательного) отселения хозяйственной деятельности Пустынно-Николаевским скитом (монастырь для монахов-отшельников) Свято-Покровского женского монастыря Киевской епархии УПЦ.

Николаевский пустынный скит УПЦ в Чернобыльской зоне. Фото: monasteries.org.ua

В судебном заседании были изучены предоставленные в обоснование ходатайства доказательства, а именно письмо начальника Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области Олега Валендюка прокурору Киевской области Максиму Киричуку от 29 ноября 2018 года о принятии мер прокурорского реагирования в части проверки законности размещения на территории зоны отчуждения Пустынно-Николаевского скита Свято-Покровского женского монастыря и реализации сельскохозяйственной продукции без радиологического контроля.

Кроме того, суд исследовал информацию Государственного агентства по управлению зоной отчуждения, в которой указано, что в настоящее время границы земельных участков Чернобыльской зоны на местности не установлены.

Созданный указом Президента на территории зоны отчуждения в пределах Иванковского и Полесского районов Киевской области Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник проводит подготовительные работы для разработки документации по землеустройству.

При этом Госагентство заявило об отсутствии правоустанавливающих документов по использованию УПЦ земельных участков, которые расположены на территории зоны отчуждения и безусловного (обязательного) отселения.

Отмечается, что настоятельница Свято-Покровского женского монастыря в мае 2013 года года обращалась к Госагентству с письмом о предоставлении земельного участка для выпаса скота и выращивания сельскохозяйственной продукции в пределах зоны отчуждения, но ей было отказано.

В апреле текущего года полиция также допросила свидетельницу, которая проживает в Пустынно-Никольском ските.

Она сообщила, что скит начали восстанавливать в 2008 году на земельном участке размером 8 га в селе Черемошна Орджоникидзевского сельского совета.

По ее словам, территория скита граничит с зоной отчуждения, но на ее территорию не заходит.

Полиция попросила суд разрешить изъять в Свято-Покровском женском монастыре оригинал государственного акта на право постоянного пользования земельным участком в Чернобыльской зоне.

Суд отказал следователю, отметив, что в материалах дела есть копия этого государственного акта.

Как сообщали Українськi Новини, Украинская православная церковь (в каноническом единстве с Московским патриархатом) заявляет о рейдерских захватах своих церквей и давлении на религиозные общины с целью перехода в ряды Православной церкви Украины (в каноническом единстве со Вселенским патрирхатом).