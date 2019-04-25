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  • Левочкин уверен, что на парламентских выборах Оппозиционная платформа будет бороться за первое место
25 апреля 2019, четверг, 11:07 363
Политика 2019-04-25T11:08:52+03:00
Українські Новини
Левочкин уверен, что на парламентских выборах Оппозиционная платформа будет бороться за первое место

Левочкин уверен, что на парламентских выборах Оппозиционная платформа будет бороться за первое место

Результаты президентских выборов и социология показали, что на предстоящих парламентских выборах за первое место может побороться "Оппозиционная платформа – За життя".

Об этом заявил в интервью РБК-Украина народный депутат, один из лидеров Оппозиционной платформы Сергей Левочкин.

"У нас хороший результат, нынешняя социология даёт нам еще больше, мы будем бороться за первое место. Результаты президентских выборов дали четкий сигнал о том, что повестка, с которой идет наша партия, имеет поддержку людей. Главный пункт этой повестки – мир", - заявил он.

При этом, нардеп пояснил такие показатели своей политсилы ее принадлежностью к идеологической оппозиции правящему режиму.

"На сегодня мы — единственная настоящая оппозиция нынешнему режиму, оппозиция идеологическая.  Главные оппоненты Бойко - Порошенко, Тимошенко и Зеленский имели абсолютно тождественные программы. НАТО, томос, взгляды на историю, подходы к урегулированию военного конфликта на востоке - все их сентенции звучали как под суфлер", - уверен он.

По словам Левочкина, прошедшая президентская кампания фактически показала трех победителей, продемонстрировавших высокие результаты – Зеленского, Смешко и Бойко.

"Юрий Бойко набрал более 2 миллионов голосов, он занял первое место в Донецкой и Луганской областях. И это несмотря на использование против нас технических кандидатов, админресурса и чёрного пиара", - заявил он.

Также нардеп высказался в поддержку объединения оппозиционных сил на парламентских выборах.

"С Ринатом Ахметовым переговоров не веду, но философски я сторонник объединения, поскольку в его группе люди, которые разделяют нашу идеологию и позиции в вопросах мира и войны, невмешательства в дела церкви, права говорить и слышать на родном языке. У нас нет идеологических противоречий. Все противоречия, которые были, связаны с тем, что их группа поддерживала президента Порошенко", - пояснил Левочкин.

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