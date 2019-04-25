Киев стоит в пробках из-за перекрытия дорог и ДТП

В четверг, 25 апреля, Киев сковали пробки, которые существенно затруднили передвижение по городу транспорта. Это связано с перекрытием движения и массой ДТП по городу.\r\nОб этом свидетельствуют данные Google.maps, предают Українськi Новини.\r\n\r\nУже традиционно в пробках стоят проспекты Победы, Леси Курбаса, Валерия Лобановского, Воздухофлотский. Частично проблемы с движением на выездах из Вишневого и Софиевской Борщаговки в направлении Большой Кольцевой дороги.\r\nТянучки образовались на Подоле – Набережно-Луговой, Новоконстантиновской, Скляренко, Жилянской. Медленно движется улица Вадима Гетьмана.\r\nТакже пробки образовали возле станций метро "Выдубичи", "Выставочный центр", "Вокзальная", "Шулявская" и "Дорогожичи". На левом берегу пробки на проспектах Бажана и Соборности.\r\n\r\nЗафиксированы пробки на мостах Северном и Южном, Патона, на Харьковском шоссе и Днепровской набережной.\r\nПробки в Киев. Скриншот Googlemaps.\r\nНапомним, около 1 тыс. человек митингуют под Радой, с требованием принятия законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который сегодня рассматривают депутаты, у здания Верховной Рады.