Киев стоит в пробках из-за перекрытия дорог и ДТП

В четверг, 25 апреля, Киев сковали пробки, которые существенно затруднили передвижение по городу транспорта. Это связано с перекрытием движения и массой ДТП по городу.

Об этом свидетельствуют данные Google.maps, предают Українськi Новини.

Уже традиционно в пробках стоят проспекты Победы, Леси Курбаса, Валерия Лобановского, Воздухофлотский. Частично проблемы с движением на выездах из Вишневого и Софиевской Борщаговки в направлении Большой Кольцевой дороги.

Тянучки образовались на Подоле – Набережно-Луговой, Новоконстантиновской, Скляренко, Жилянской. Медленно движется улица Вадима Гетьмана.

Также пробки образовали возле станций метро "Выдубичи", "Выставочный центр", "Вокзальная", "Шулявская" и "Дорогожичи". На левом берегу пробки на проспектах Бажана и Соборности.

Зафиксированы пробки на мостах Северном и Южном, Патона, на Харьковском шоссе и Днепровской набережной.

Пробки в Киев. Скриншот Googlemaps.

Напомним, около 1 тыс. человек митингуют под Радой, с требованием принятия законопроекта №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который сегодня рассматривают депутаты, у здания Верховной Рады.