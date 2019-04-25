Голосование за Зеленского стало протестом людей против политики последних пяти лет, - Левочкин

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Лёвочкин в интервью "РБК-Украина" выразил надежду, что Владимир Зеленский станет успешным президентом и сможет исправить ошибки предыдущей власти.

"По сути, голосование за Владимира Зеленского стало результатом протеста людей против того, что происходило последние 5 лет. За это время было сделано огромное количество ошибок, часть – по злому умыслу, большая часть – из-за бездарности уходящей власти или бездействия. Их ошибки привели к экономическому ослаблению государства, обнищанию людей, деиндустриализации, утрате экспортного потенциала, транзитных перспектив. 75% избирателей поддержали вновь избранного президента, это огромные ожидания, которые налагают на него огромные обязательства. Это определяет очень высокую планку требований к действиям нового президента", – убеждён Сергей Лёвочкин.

По его мнению, Владимир Зеленский может избрать две кадровые стратегии: инклюзивную либо эксклюзивную. Пример эксклюзивности – то как "Народный фронт" в 2014 заставил действовать Порошенко: исключить из госуправления всех, кроме своих и своих иностранцев.

"Сегодня мы видим, к чему это привело. Для нового президента, на мой взгляд, предпочтительнее инклюзивность – включение в управление максимального количества сильных игроков. Необходимость заинтересовать всех без исключения в успехе, своём и страны", – заявил народный депутат.

"Стране сегодня нужна максимальная концентрация сил и интеллекта для выхода из войны и кризиса. Поэтому я убеждён в необходимости инклюзивного подхода – новому президенту нужно приглашать профессионалов из всех команд, нужно привлечь всех в работу на успех украинского государства. У него сейчас есть для этого все возможности", – добавил он.

Также Сергей Лёвочкин считает, что у нового президента есть окно возможности в контексте внешней политики: "Я считаю, у новоизбранного президента нет никаких ограничений, ему нужно отбросить политконъюнктурные рамки и приложить усилия, политическое искусство, чтобы добиться максимальных результатов в самое короткое время. Тем, кто получил много доверия, обычно не отводится много времени, чтобы доказать компетентность".