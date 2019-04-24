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24 апреля 2019, среда, 19:08 236
Политика 2019-04-24T19:10:44+03:00
Українські Новини
Новости дня: Возможный срыв инаугурации и зеленые яйца

Новости дня: Возможный срыв инаугурации и зеленые яйца

На Банковой придумали сценарий, как не допустить инаугурацию Зеленского – отправить в отставку главу Конституционного Суда, который приводит к присяге новоизбранного Президента. Пока для отставки главы КС не хватает голосов трех судей.

Зато у Зеленского идут в атаку. Его эксперт по энергетике Герус потребовал сдаться в НАБУ коррумпированным сотрудникам СБУ, которые годами взимали мзду с поставок российского угля в Украину.

Окружной административный суд считает, что у Зеленского будет право на роспуск Рады, а БПП и "Народный фронт" заявили, что нет.

Команда Зеленского сделала странное заявление: потребовала снизить тарифы на газ для населения, хотя Кабмин и "Нефтегаз" только позавчера заявили, что понижают цены на 30 копеек за кубометр. Однако и это удешевление оказалось под вопросом из-за конфликта Коболева и Гройсмана. Об этом в деталях читайте у Юрия Дощатова.

Поздно вечером "Нефтегаз" опубликовал финансовые результаты свой деятельности за 2018 год – он в три раза повысил расходы на персонал, а прибыль уменьшилась на 64%.

Как и раньше основной доход компании составляет плата за транзит русского газа, контракт истекает в этом году – 31 декабря, а переговоры о новом еще и не начинались.

Сам Зеленский третий день не появляется на публике, а в "95 квартале" уже подобрали 5 кандидатур, которые его заменят на шоу. Первый концерт без Зеленского состоится в будущий вторник в Турции.

Янукович заявил, что хочет вернуться в Украину, на что Генпрокуратура обрадовалась и заявила, что тут же его арестует.

До Пасхи остается 3 дня. Не удивляйтесь, если в 75% пасхальных корзин вы увидите зеленые яйца.

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