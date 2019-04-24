У Кличко раздадут к Пасхе по 250-500 гривен малообеспеченным киевлянам

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Марина Хонда сообщила, что одноразовая адресная материальная помощь будет оказана отдельным категориям социально незащищенных киевлян по случаю празднования Пасхи. Подписано соответствующее распоряжение КГГА.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Заместитель председателя КГГА отметила, что среди получателей помощи, в том числе и временно внутренне перемещенные лица, зарегистрированные и постоянно проживающие в Киеве.

По словам Марины Хонды, размер помощи составляет от 250 до 500 гривен. Наибольшая сумма адресной выплаты - 500 гривен - предназначена детям-сиротам и детям, над которыми установлена ​​опека или попечительство.

По 260 гривен доплаты получат:

лица с инвалидностью и дети с инвалидностью, получают государственную социальную помощь;

лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью, которым государство выплачивает социальные пенсии;

лица-получатели социальной помощи в соответствии с Законом Украины "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью";

неработающие пенсионеры, размер пенсии которых (с учетом добавок, повышений, дополнительных пенсий, целевой денежной помощи, пенсий за особые заслуги перед Украиной и других доплат, установленных законодательством) по состоянию на 01.01.2019 не превышает размер двух прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность.

250 гривен к Пасхе предусмотрено для:

лиц, получающих компенсации за предоставление социальных услуг;

лиц, получающих ежемесячные компенсационные выплаты по уходу за лицом с инвалидностью I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста;

лиц, получающих ежемесячную денежную помощь на основании проживания с лицом с инвалидностью I или II группы вследствие психического расстройства, которое по заключению врачебной комиссии нуждается в постоянном постороннем уходе, на уход за ним.

Такие выплаты от КГГА профинансированы на выполнение городской целевой программы "Забота. Навстречу киевлянам на 2019-2021 годы".

Марина Хонда отметила, что лицам, которые одновременно относятся к нескольким из перечисленных категорий, выплатят одну помощь - большего размера. А если приобретатель одноразовой адресной социальной помощи не получил средства по причинам, не зависящим от него, или в случае смерти получателя, материальная помощь будет предоставлена ​​членам его семьи.