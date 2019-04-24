"Интер" выпустил 4-ю книгу-фотоальбом серии "Люди Победы"

В Киеве состоялась презентация 4-го тома книги-фотоальбома "Люди Победы. Наше дело правое!". Результат многомесячного труда творческой группы проекта – еще сто лиц, сто историй, сто свидетельств очевидцев Великой Отечественной войны.

"Книга – это величайшее материальное наследие человечества, – сказала во время презентации ведущая телеканала "Интер" Анастасия Даугуле. – Мы сегодня историю знаем по тому, что написано в книгах. Я, как историк по образованию, питаю к этому огромное уважение. И я понимаю, насколько ценны эти книги. Ведь это не художественное произведение. Это прямая речь свидетелей исторических событий. Мы ничего не придумываем, не интерпретируем. Мы просто даем слово людям, которые видели все своими глазами. Это абсолютно искренние воспоминания людей, которые участвовали в битвах, изменивших историю ХХ века".

Этой книги могло и не быть, ведь с каждым годом ветераны уходят. Самому младшему герою 4-го тома – Владимиру Дмитриевичу Чалому – исполнился 91 год. Самый старший герой книги – Петр Асланович Петросян – 4 мая отпразднует 101-летие. Всем героям книги уже за 90 лет, и им нелегко вспоминать события той страшной войны. На обложке четвертого тома – ветеран-артиллерист Юрий Владимирович Новицкий, который держит на руках своего правнука. И на этом фото – отражение главной задачи этого документального проекта: сохранить связь поколений. Дать возможность потомкам воинов-победителей и через много лет из уст участников, очевидцев узнать, какой ценой была завоевана Победа. Эта книга, как и предыдущие три тома – "Люди Победы" (2015), "Люди Победы. Будем жить!" (2017) и "Люди Победы. Наш Полк" (2018), – имеет простую структуру: фотография ветерана на одной странице, его личная история – довоенный, боевой и послевоенный жизненный путь – на другой.

"Герои книги – наши соавторы, – говорит автор идеи проекта "Люди Победы" и главный редактор телеканала "Интер" Антон Никитин. – Мы очень рады, что нам удалось сделать четвертый том, что они еще рядом с нами, что они еще могут рассказать, какой была та война. Отрадно, что во время презентации в зале было очень много ветеранов, героев предыдущих книг "Люди Победы", которые пришли, чтобы послушать выступление наших артистов, посмотреть документальный фильм, разделить с нами радость результата той работы, которая была проделана. Хочется пожелать им здоровья".

Судьбы Людей Победы сложились по-разному. Не у каждого рядом – близкие люди, семья, не у всех есть дети. Один из фотографов, работавших над книгой, Сергей Рыжков, рассказывает: "Очень страшно видеть, как сегодня живут некоторые ветераны. Когда приехали в Одессу на съемку Виктора Денисовича Высочина, оказалось, что у него в доме… уже давно нет света. Чтобы сделать фотографию, я привел его в Одесский политехнический институт, который находится в ста метрах от его дома и где он когда-то преподавал. Спасибо простым людям, что с готовностью откликнулись и разрешили снимать в интерьерах заведения. Но почему ветеран Великой Отечественной войны живет сегодня в таких условиях? Так не должно быть".

Пришедшие на презентацию книги ветераны благодарят команду "Интера" за то, что о них помнят. За то, что есть люди, которым не все равно. Гостю презентации и герою четвертого тома книги Алексею Михайловичу Рагимову 98 лет. Он родился в одном из сел Дагестана, рано осиротел, окончил авиационную школу стрелков-бомбардиров в 1942 году и сразу же ушел на фронт. За время войны совершил более 400 вылетов, участвовал в форсировании Днепра, освобождении Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской областей, а также Румынии, Болгарии, Венгрии… Победу встретил в городке Ослип в Австрии. Ветеран вспоминает, что везде их встречали как освободителей. И очень сожалеет, что сегодня переписывают историю, свидетелем и участником которой он был сам. "Помнить войну и Победу – нужно, – говорит Алексей Михайлович. – Сегодня говорят, что это была общая победа. Но именно советская армия прошла все Балканы и дошла до Берлина, добилась полной капитуляции немцев. Искоренять память о войне – это оскорблять целое поколение, которое добивалось той Победы".

Николай Трофимович Куриленко, еще один герой книги, со сцены обратился к зрителям: "Не предавайте память о войне, не изменяйте подвигам убитых, их мужество, рожденное в огне, не может быть потомками забыто". Спасибо вам, дорогие ребята, сотрудники "Интера", за ваш труд, за память о тех подвигах, которые когда-то совершались. Мы должны закрыть врата войне. Война никому не нужна".

На презентацию книги смогли приехать только трое ее героев. К сожалению, возраст и состояние здоровья дают о себе знать. Да и расстояния – огромная помеха. Книга еще не вышла из печати, а уже не стало одного героя – Евгения Николаевича Дегтярева. А всего уже ушли из жизни 98 героев книг "Люди Победы".

"Пятый том обязательно будет, – говорит руководитель Inter Media Group Анна Безлюдная. – Во-первых, мы не должны останавливать проект, который нужен людям. Пройдет 5, 10 или 50 лет, а эти книги останутся. Через 50 лет ветеранов уже не будет. Но все документальные истории, все воспоминания и правда о войне будут сохранены. И сейчас, когда, слава Богу, ветераны еще есть, и здоровье многим из них еще позволяет участвовать в этих проектах, конечно, мы их снимаем, мы их записываем и для наших фильмов, и для сюжетов, и для книги. В следующем году – 75 лет Великой Победе. Поэтому даже не обсуждается – конечно, мы будем продолжать".

Команда "Интера" прикладывает максимум усилий, чтобы сохранить память о подвиге героев Великой Отечественной войны, благодаря которым мы все сегодня живем. С 2014 года действует проект "Наш полк" – за это время канал вместе со своими телезрителями собрал на сайте polk.inter.ua около 35 тысяч уникальных историй фронтовиков. Также продолжается всеукраинская акция "Никто не забыт": с 2015 года силами "Интера" отреставрированы 34 памятника воинам-освободителям в разных регионах страны. Но восстановленных памятников гораздо больше: эта акция была поддержана людьми во многих городах и селах Украины и за ее пределами. Продолжается проект "Улицы героев", цель которого – беречь память о героях Великой Отечественной, чьими именами были названы проспекты, площади, улицы наших городов и сел.

Эти и многие другие истории будут рассказаны на "Интере" в День Победы – в традиционном марафоне "Наша Победа", который начнется 9 мая в 7:00. Также в этот день зрители "Интера" увидят премьеру 6-серийного художественного фильма «Ни шагу назад!». А вечером, в 20:30, главное телесобытие дня – большой праздничный концерт "Победа. Одна на всех". После концерта в эфир выйдет документальный проект "Люди Победы. Наше дело правое!", героями которого стали ветераны, чьи истории вошли в одноименную книгу. Празднуйте 9 Мая вместе с "Интером"!