Сергей Рыбалка возглавил новую депутатскую межфракционную группу "Независимость и развитие"

В Верховной Раде Украины создано новое межфракционное объединение "Независимость и развитие", в которое вошли депутаты из "Блока Петра Порошенко" (БПП), "Народного фронта" (НФ), "Оппозиционного блока" (ОБ), Радикальной партии, и группы "Воля народа".

Об этом заявил в среду, 24 апреля, на сессии председатель парламента Андрей Парубий.

Возглавил новую депутатскую группу представитель фракции "Радикальной партии" Сергей Рыбалка.

В коментарии информационному агентству Українські Новини он заявил, что депутаты из разных политических сил призывают всех политиков объединиться вокруг целей развития Украины и высказал уверенность, что численность группы будет увеличиваться. "Я знаю настроения прогрессивных коллег – в условиях смены власти Верховная Рада не должна бездействовать. И если новый президент не имеет опыта и четкой программы – мы ему поможем", - сказал лидер нового межфракционного объединения.

Он заявил, что новая группа покажет пример объединения "для обсуждения и продвижения реформ, важных для всего украинского общества". "Подряд двое выборов. Времени на раскачку нет. Огромный уровень госдолга, на обслуживание которого тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого роста. Сырьевая экономика и тотальная коррупция программируют следующие кризисы. Остается риск дальнейшего распада Украины. Поэтому нельзя терять еще пол года на политически дрязги и коалиционные торги", - подчеркнул Сергей Рыбалка.

По его словам, "народ Украины хочет перемен - это он ярко продемонстрировал на президентских выборах". "Огромная поддержка Зеленского свидетельствует: люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ. Люди не почувствовали результатов в своих карманах, не увидели справедливости в судах, устали искать достойную работу и продолжают уезжать за границу. Но результат выборов, это шанс для нас всех объединиться и начать работать над настоящими преобразованиями, которые кардинально изменят жизнь людей", - сказал Сергей Рыбалка.