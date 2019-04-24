Сергей Рыбалка возглавил новую депутатскую межфракционную группу "Независимость и развитие"

В Верховной Раде Украины создано новое межфракционное объединение "Независимость и развитие", в которое вошли депутаты из "Блока Петра Порошенко" (БПП), "Народного фронта" (НФ), "Оппозиционного блока" (ОБ), Радикальной партии, и группы "Воля народа".\r\nОб этом заявил в среду, 24 апреля, на сессии председатель парламента Андрей Парубий.\r\nВозглавил новую депутатскую группу представитель фракции "Радикальной партии" Сергей Рыбалка.\r\nВ коментарии информационному агентству Українські Новини он заявил, что депутаты из разных политических сил призывают всех политиков объединиться вокруг целей развития Украины и высказал уверенность, что численность группы будет увеличиваться. "Я знаю настроения прогрессивных коллег – в условиях смены власти Верховная Рада не должна бездействовать. И если новый президент не имеет опыта и четкой программы – мы ему поможем", - сказал лидер нового межфракционного объединения.\r\nОн заявил, что новая группа покажет пример объединения "для обсуждения и продвижения реформ, важных для всего украинского общества". "Подряд двое выборов. Времени на раскачку нет. Огромный уровень госдолга, на обслуживание которого тратим больше, чем можем заработать в результате небольшого роста. Сырьевая экономика и тотальная коррупция программируют следующие кризисы. Остается риск дальнейшего распада Украины. Поэтому нельзя терять еще пол года на политически дрязги и коалиционные торги", - подчеркнул Сергей Рыбалка.\r\nПо его словам, "народ Украины хочет перемен - это он ярко продемонстрировал на президентских выборах". "Огромная поддержка Зеленского свидетельствует: люди не простили власти коррупцию и имитацию реформ. Люди не почувствовали результатов в своих карманах, не увидели справедливости в судах, устали искать достойную работу и продолжают уезжать за границу. Но результат выборов, это шанс для нас всех объединиться и начать работать над настоящими преобразованиями, которые кардинально изменят жизнь людей", - сказал Сергей Рыбалка.