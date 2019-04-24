Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - эксперты МЦПИ

Только в сочетании инклюзивности и легальности мы сможем получить легитимную конституционную реформу, - экспер

Красной линией проведения конституционной реформы должно стать обеспечение инклюзивности и легитимности конституционного процесса. Такое утверждение озвучили эксперты Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) в пресс-центре Українських Новин.

Эксперты МЦПИ презентовали свое исследование "Инклюзивная и легитимная конституционная реформа", целью которого стало изучение понятия и принципов осуществления конституционной реформы, а также целесообразности и возможности внесения изменений в существующую Конституцию Украины.

"Конституция - это о нас, обо всех украинцах, а не только о политической элите, которая договаривается между собой... Поэтому красной линией нашего исследования является то, что инклюзивность - это непосредственный залог достижения легитимности Конституции", - подчеркнул эксперт по вопросам внутренней политики МЦПИ Максим Степаненко.

По мнению авторов исследования, сейчас особенно актуальны вопросы перезагрузки политической системы, дуализма власти и проведения децентрализации, однако их решение возможно только после проведения конституционной реформы.

Эксперты выразили мнение, что политики пытаются формулировать конституционные нормы, исходя из временного политического интереса, без учета долгосрочных общественных потребностей.

"С 2004 года все изменения в Конституцию, которые вносились, вносились с нарушением. Там не было выводов Конституционного суда и других процедурных аспектов ... Но всегда превалировала политическая воля. И, к сожалению, все эти изменения вносились в угоду конкретным политикам, которые в то время находились у власти", - отметил директор департамента внутренней политики МЦПИ Игорь Петренко.

По его мнению, это связано с существованием в Украине слабой политической системы, авторитаризмом лидеров политических партий, партийной бюрократизацией, деидеологизацией и коррупцией. На пресс-конференции авторы исследования также осветили вопросы условий обеспечения инклюзивного конституционного процесса и предположительную реакцию регионов.

В числе спикеров выступила председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административному праву и правам человека, заслуженный юрист Украины Алена Шулима.