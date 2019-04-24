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24 апреля 2019, среда, 07:48 379
Политика мира 2019-04-24T07:48:23+03:00
Українські Новини
Бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пересек границу России

Бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пересек границу России

Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересек российскую границу и прибывает на приграничную станцию Хасан в Приморском крае РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

На станции постелили красные дорожки и установили кресла, на вокзале ожидают делегации, девушки в русских национальных костюмах с караваем. Кроме того, в районе станции усилены меры безопасности, по периметру расположены наряды полиции.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после встречи в Ханое.

Ким Чен Ын приказал создать еще больше ядерного оружия для КНДР.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.

Больше новостей о: Россия КНДР Северная Корея Ким Чен Ын Владимир Путин

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