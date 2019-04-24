Бронепоезд лидера Северной Кореи Ким Чен Ына пересек границу России

Бронепоезд северокорейского лидера Ким Чен Ына пересек российскую границу и прибывает на приграничную станцию Хасан в Приморском крае РФ. Об этом сообщает Интерфакс.

На станции постелили красные дорожки и установили кресла, на вокзале ожидают делегации, девушки в русских национальных костюмах с караваем. Кроме того, в районе станции усилены меры безопасности, по периметру расположены наряды полиции.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын попытается заручиться поддержкой России, чтобы оказать давление на американского президента Дональда Трампа после встречи в Ханое.

Ким Чен Ын приказал создать еще больше ядерного оружия для КНДР.

В ООН заявили, что КНДР тайно продолжает развивать ядерную программу.