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24 апреля 2019, среда, 07:11 551
Кабмин 2019-04-24T07:11:01+03:00
Українські Новини
Конкурс на должность главы таможенной службы приостановили

Конкурс на должность главы таможенной службы приостановили

Комиссия высшего корпуса государственной службы приостановила проведение конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы, частично выполнив определение Окружного административного суда Киева от 17 апреля. Об этом сообщается на сайте Минфина.

"В соответствии со ст. 11 Закона Украины "О государственной службе", Комиссия высшего корпуса государственной службы уполномочена лишь частично выполнить постановление Окружного административного суда г. Киева от 17 апреля", - говорится в сообщении.

В Минфине поясняют, что согласно ч. 5 ст. 23 закона о госслужбе, срок подачи документов на конкурс может составлять не менее 15 и не более 30 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса, а результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней с этой же даты.

В случае приостановления действий по проведению конкурса и после принятия решения о его возобновлении соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока.

"По состоянию на 17.04, когда было принято постановление суда, прошло 28 дней с даты объявления конкурса. То есть, когда будет принято решение о возобновлении конкурса, отсчет начнется с 29 дня", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе, определение финалистов, остаются в силе.

В Минфине отметили, что конкурс на главу Государственной налоговой службы проходит по установленному графику.

Ранее сообщалось, что в Кабмине определились с кандидатурой главы таможенной службы.

Напомним, Кабинет министров объявил конкурс на должности председателей Налоговой и Таможенной служб. 

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