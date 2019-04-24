В Украине покажут новые европейские фильмы и мировую классику: "ЧилдренКинофест-2019" объявил кинопрограмму

"ЧилдренКинофест" – фестиваль, который знакомит украинских детей как с новейшими европейскими фильмами, так и с мировой киноклассикой. Основанный в 2014 году, он проходит в 23 городах Украины – от миллионников до региональных центров. В прошлом году показы фестиваля посетили более 42 000 зрителей. Вход на все показы – бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Регистрация стартует 24 мая, сам фестиваль пройдет с 31 мая по 9 июня и охватит 23 города по всей Украине.

Об этом сообщает "Артхаус Трафик".

По традиции, в конкурсную программу VI Фестиваля искусства кино для детей и подростков "ЧилдренКинофест" вошли семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Специальным событием этого года станет показ классической комедии "Цирк" – показ посвящен 130–летию со дня рождения выдающегося режиссера Чарли Чаплина.

Откроет "ЧилдренКинофест" семейная лента "Зоопарк" совместного производства Ирландии и Великобритании. Она рассказывает о Белфасте во времена Второй мировой войны – главные герои изо всех сил пытаются спасти животных из местного зоопарка. Фильм Колина МакАйвора был признан лучшей семейной лентой по мнению молодежного жюри международного кинофестиваля в Сиэтле.

Впервые в программе фестиваля будет показан фильм ужасов – зрители от 12 лет смогут оценить фильм "Комната 213" из Швеции, признанный лучшим фильмом детской секции Международного кинофестиваля в Торонто. Главные героини ленты приезжают в летний лагерь, и начинают подозревать, что их соседями могут быть привидения.

В программе покажут два анимационных фильма. Украинский хит "Украденная принцесса" рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. Роли в фильме озвучили Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Юрий Горбунов и посол "Чилдрен Кинофеста" Олег "Фагот" Михайлюта. Самых маленьких зрителей в программе ждет "Пипи, Пупу и Розмари: Тайна похищенных нот" о лесных зверях, которые пытаются вернуть похищенные ноты для организации музыкального концерта.

"Украденная принцесса" .

Вне конкурса дети смогут ознакомиться с классикой комедийного кино – в 2019 году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося режиссера и легенды мирового кинематографа – Чарли Чаплина. Именно в его честь назван символ фестиваля "ЧилдренКинофест" – Совенок Чарли.

"Пипи, Пупу и Розмари: Тайна похищенных нот".

В рамках "ЧилдренКинофеста" третий год подряд состоится показ подборки фильмов-финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, который был объявлен осенью. 10 лучших картин–конкурсантов будут показаны на большом экране, а специальное жюри выберет среди них победителя. В этом году в состав почетного жюри вошли актриса Ирма Витовская–Ванца, режиссерка Марина Степанская и режиссер Аркадий Непиталюк. Победители получат награду в размере от 5 000 до 20 000 грн. и почетные дипломы.

Традиционно, фестиваль закроет обладатель Гран–при прошлого года – фэнтези–фильм "Сторожевая застава" Юрия Ковалева о путешествии современного школьника во времена Киевской Руси. В 2018 лента стала первым украинским победителем "ЧилдренКинофеста".

Победитель конкурсной программы фестиваля определяется зрительским голосованием – на входе в кинозал гости получают бюллетень, в котором ставят оценку фильму.

Половина мест на фестивале выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины. В этом году "ЧилдренКинофест" объединяет силы с благотворительным фондом "Таблеточки" и призывает гостей фестиваля помогать детям с онкологическими заболеваниями в Украине.

Миссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных походов в кино, привлекать детей к просмотру и создание кинофильмов.

https://www.youtube.com/watch?v=rhW63O60-vc" frameborder="0" allowfullscreen>

Как сообщали Українські Новини, "ЧилдренКинофест-2019" объявил жюри конкурса детских фильмов. Также послом "Чилдрен Кинофеста-2019" стал Фагот, вокалист хип–хоп–группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), продюсер, актер дубляжа, папа 8–летнего Никиты.

Тем временем, в Украине впервые пройдет киноклубный фестиваль "Новое украинское кино".