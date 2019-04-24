В Украине покажут новые европейские фильмы и мировую классику: "ЧилдренКинофест-2019" объявил кинопрограмму

"ЧилдренКинофест" – фестиваль, который знакомит украинских детей как с новейшими европейскими фильмами, так и с мировой киноклассикой. Основанный в 2014 году, он проходит в 23 городах Украины – от миллионников до региональных центров. В прошлом году показы фестиваля посетили более 42 000 зрителей. Вход на все показы – бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля. Регистрация стартует 24 мая, сам фестиваль пройдет с 31 мая по 9 июня и охватит 23 города по всей Украине.\r\nОб этом сообщает "Артхаус Трафик".\r\nПо традиции, в конкурсную программу VI Фестиваля искусства кино для детей и подростков "ЧилдренКинофест" вошли семь фильмов для зрителей от 4 лет, отобранных на крупнейших европейских кинофорумах. Специальным событием этого года станет показ классической комедии "Цирк" – показ посвящен 130–летию со дня рождения выдающегося режиссера Чарли Чаплина.\r\nОткроет "ЧилдренКинофест" семейная лента "Зоопарк" совместного производства Ирландии и Великобритании. Она рассказывает о Белфасте во времена Второй мировой войны – главные герои изо всех сил пытаются спасти животных из местного зоопарка. Фильм Колина МакАйвора был признан лучшей семейной лентой по мнению молодежного жюри международного кинофестиваля в Сиэтле.\r\nВпервые в программе фестиваля будет показан фильм ужасов – зрители от 12 лет смогут оценить фильм "Комната 213" из Швеции, признанный лучшим фильмом детской секции Международного кинофестиваля в Торонто. Главные героини ленты приезжают в летний лагерь, и начинают подозревать, что их соседями могут быть привидения.\r\nВ программе покажут два анимационных фильма. Украинский хит "Украденная принцесса" рассказывает историю дочери киевского князя, похищенной злым колдуном, и странствующего музыканта, который пытается ее спасти. Роли в фильме озвучили Алексей Завгородний, Надя Дорофеева, Сергей Притула, Юрий Горбунов и посол "Чилдрен Кинофеста" Олег "Фагот" Михайлюта. Самых маленьких зрителей в программе ждет "Пипи, Пупу и Розмари: Тайна похищенных нот" о лесных зверях, которые пытаются вернуть похищенные ноты для организации музыкального концерта.\r\n"Украденная принцесса" .\r\nВне конкурса дети смогут ознакомиться с классикой комедийного кино – в 2019 году исполняется 130 лет со дня рождения выдающегося режиссера и легенды мирового кинематографа – Чарли Чаплина. Именно в его честь назван символ фестиваля "ЧилдренКинофест" – Совенок Чарли.\r\n"Пипи, Пупу и Розмари: Тайна похищенных нот".\r\nВ рамках "ЧилдренКинофеста" третий год подряд состоится показ подборки фильмов-финалистов конкурса детских короткометражных фильмов, который был объявлен осенью. 10 лучших картин–конкурсантов будут показаны на большом экране, а специальное жюри выберет среди них победителя. В этом году в состав почетного жюри вошли актриса Ирма Витовская–Ванца, режиссерка Марина Степанская и режиссер Аркадий Непиталюк. Победители получат награду в размере от 5 000 до 20 000 грн. и почетные дипломы.\r\nТрадиционно, фестиваль закроет обладатель Гран–при прошлого года – фэнтези–фильм "Сторожевая застава" Юрия Ковалева о путешествии современного школьника во времена Киевской Руси. В 2018 лента стала первым украинским победителем "ЧилдренКинофеста".\r\nПобедитель конкурсной программы фестиваля определяется зрительским голосованием – на входе в кинозал гости получают бюллетень, в котором ставят оценку фильму.\r\nПоловина мест на фестивале выделяется организованным группам зрителей из социально незащищенных слоев населения: детям с особыми потребностями, сиротам и пострадавшим от конфликта на востоке Украины. В этом году "ЧилдренКинофест" объединяет силы с благотворительным фондом "Таблеточки" и призывает гостей фестиваля помогать детям с онкологическими заболеваниями в Украине.\r\nМиссия фестиваля – развивать в Украине традицию совместных семейных походов в кино, привлекать детей к просмотру и создание кинофильмов.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=rhW63O60-vc" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українські Новини, "ЧилдренКинофест-2019" объявил жюри конкурса детских фильмов. Также послом "Чилдрен Кинофеста-2019" стал Фагот, вокалист хип–хоп–группы "Танок на Майдане Конго" (ТНМК), продюсер, актер дубляжа, папа 8–летнего Никиты.\r\nТем временем, в Украине впервые пройдет киноклубный фестиваль "Новое украинское кино".