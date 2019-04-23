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23 апреля 2019, вторник, 20:12 367
Политика 2019-04-23T22:15:03+03:00
Українські Новини
Новости дня: Власть Порошенко сыпется. Нефть дорожает. Газ дешевеет

Новости дня: Власть Порошенко сыпется. Нефть дорожает. Газ дешевеет

ЦИК объявит Зеленского победителем выборов уже после Пасхи, хотя посчитал 100% протоколов. Хотят удостовериться, что нет ни каких судебных дел.

Власть Порошенко продолжает "сыпаться". Едва ли не главным "мотором" стал Окружной административный суд Киева. Он обязал ГПУ и ГБР открыть дело против Порошенко из-за его угроз и давления на этот же суд, который признал национализацию Приватбанка незаконной. По делу также проходят министр юстиции Петренко и председатель НБУ Смолий.

В Раде начали собирать подписи за отставку спикера Парубия. Делает это влиятельный харьковский депутат Писаренко. Свое участие в команде Зеленского он отрицает. Хотя многие полагают, что Писаренко вместе с другим близким к Коломойскому депутатом Геллером уже собирают большинство в парламенте. Чтобы поменять Кабмин, не дожидаясь выборов.

Зеленского не видно в публичной плоскости второй день. Поэтому, все его новости озвучивает советник Дмитрий Разумков. По его словам, Зеленский будет работать с Гройсманом и другими чиновниками до переизбрания Рады.

Сам Гройсман заявил, что пойдет на выборы без Порошенко. Его давно подозревали в тесных связях с "Народным фронтом". Но вряд ли выбор премьера можно назвать удачным. НФ и его формальный лидер Яценюк имеют рейтинг около 0,5%  и слывут лузерами.

Хотя Гройсман умеет удивить. Сегодня весь Facebook, как ему удалось так похудеть.

На третий день "нефтяного кризиса" о нем заговорил и премьер. Он назвал запрет экспорта бензина и дизеля из России "имперским взглядом". Украинские игроки рынка не ожидают дефицита топлива. Бензин и дизель придет по морю от других поставщиков, а часть нагрузки возьмет на себя Кременчугский НПЗ Коломойского.

В мире нефть продолжает дорожать на фоне санкций США против Ирана. Главный выгодополучатель – Россия. Она замещает иранскую нефть своей. И уже накопила больше золотовалютных резервов, чем у нее было до "крымского кризиса" и введения санкций Запада.

Зато в Украине снизили цену на газ для населения на 1 евроцент (30 копеек за 1 кубометр).

Депутат Королевская родила мальчика.


До Пасхи остается 4 дня. До майских праздников – 7 дней.

Помочь нам можно здесь.

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