Новости дня: Власть Порошенко сыпется. Нефть дорожает. Газ дешевеет

ЦИК объявит Зеленского победителем выборов уже после Пасхи, хотя посчитал 100% протоколов. Хотят удостовериться, что нет ни каких судебных дел.\r\nВласть Порошенко продолжает "сыпаться". Едва ли не главным "мотором" стал Окружной административный суд Киева. Он обязал ГПУ и ГБР открыть дело против Порошенко из-за его угроз и давления на этот же суд, который признал национализацию Приватбанка незаконной. По делу также проходят министр юстиции Петренко и председатель НБУ Смолий.\r\nВ Раде начали собирать подписи за отставку спикера Парубия. Делает это влиятельный харьковский депутат Писаренко. Свое участие в команде Зеленского он отрицает. Хотя многие полагают, что Писаренко вместе с другим близким к Коломойскому депутатом Геллером уже собирают большинство в парламенте. Чтобы поменять Кабмин, не дожидаясь выборов.\r\nЗеленского не видно в публичной плоскости второй день. Поэтому, все его новости озвучивает советник Дмитрий Разумков. По его словам, Зеленский будет работать с Гройсманом и другими чиновниками до переизбрания Рады.\r\nСам Гройсман заявил, что пойдет на выборы без Порошенко. Его давно подозревали в тесных связях с "Народным фронтом". Но вряд ли выбор премьера можно назвать удачным. НФ и его формальный лидер Яценюк имеют рейтинг около 0,5% и слывут лузерами.\r\nХотя Гройсман умеет удивить. Сегодня весь Facebook, как ему удалось так похудеть.\r\nНа третий день "нефтяного кризиса" о нем заговорил и премьер. Он назвал запрет экспорта бензина и дизеля из России "имперским взглядом". Украинские игроки рынка не ожидают дефицита топлива. Бензин и дизель придет по морю от других поставщиков, а часть нагрузки возьмет на себя Кременчугский НПЗ Коломойского.\r\nВ мире нефть продолжает дорожать на фоне санкций США против Ирана. Главный выгодополучатель – Россия. Она замещает иранскую нефть своей. И уже накопила больше золотовалютных резервов, чем у нее было до "крымского кризиса" и введения санкций Запада.\r\nЗато в Украине снизили цену на газ для населения на 1 евроцент (30 копеек за 1 кубометр).\r\nДепутат Королевская родила мальчика.До Пасхи остается 4 дня. До майских праздников – 7 дней.\r\nПомочь нам можно здесь.