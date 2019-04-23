Трамп во второй раз приедет с официальным визитом к Елизавете II

Британская королева Елизавета II примет президента США Дональда Трампа и его супругу Меланию Трамп в начале июня, сообщает "Русская служба BBC" со ссылкой на пресс-службу королевского двора.

Как указывается в сообщении, Трамп и его супруга "приняли приглашение Ее величества королевы совершить официальный визит в Соединенное Королевство с понедельника 3-го июня по среду 5-го июня 2019 года".

Дональд и Мелания Трамп уже встречались с Елизаветой II в Виндзорском дворце в июле 2018 года.

Первым президентом США, который приезжал на встречу с Елизаветой II, был Дуайт Эйзенхауэр - встреча проходила в шотландском замке Балморал в 1959 году. Предыдущий президент США Барак Обама приезжал к королеве в мае 2011 года.

За 66 лет своего пребывания на троне Елизавета II встречалась со всеми президентами Соединенных Штатов, за исключением Линдона Джонсона.

Королева со своим супругом - герцогом Филиппом - четыре раза ездила с визитами в США: ее первая поездка состоялась в октябре 1957 года, последняя - в мае 2007 года.

Прошлогоднему визиту Трампа в Виндзорский замок предшествовал скандал. В январе 2017 года на сайте британского парламента был опубликован текст петиции, которая призывала запретить американскому лидеру въезд в страну в рамках государственного визита.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывали на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение.

Однако в британском правительстве практически сразу же отвергли призывы отменить визит Трампа, сочтя, что такой запрет был бы "популистским жестом".

Как сообщали Українські Новини, Трамп оговорился, заявив, что Елизавета II впервые за 70 лет осмотрела почетный караул, а СМИ писали, что Трамп опоздал на встречу с королевой Великобритании. Однако сам Трамп заявил, что прибыл на прием к Елизавете II на 15 минут раньше и ждал вместе с женой.

Также Елизавета II решила прекратить водить автомобиль.