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23 апреля 2019, вторник, 17:33 477 Мнение
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Українські Новини
Максим Карижский: Феномен Зеленского в мировой политике

Максим Карижский: Феномен Зеленского в мировой политике

Владимир Зеленский. Фото: obozrevatel.com
Владимир Зеленский. Фото: obozrevatel.com

Избрание Владимира Зеленского, человека без политического опыта, на пост Президента Украины является для нашей страны уникальным прецедентом. Но в мире такая практика в последние годы отнюдь не нова.

"Триумф Зеленского был вызван волной антиправительственных настроений. Похожие популистические мятежи охватывают весь Запад", - написало американское издание Politico об украинских выборах.

Это же мнение поддерживает информационный ресурс Bloomberg, отличающийся широким освещением украинских событий: "За успехом Зеленского стоят антисистемные настроения, которые распространяются по европейскому континенту и по другими частями мира".

За этими утверждениями стоят конкретные примеры, которые приводит в статье о Зеленском National Review:

  • Гватемала. В 2015 году комик Джимми Моралес на основе антикоррупционной стратегии был избран Президентом Гватемалы. Он, как и Зеленский, сыграл роль вымышленного президента в фильме "Президент в сомбреро" (2007 год). Главный герой - это ковбой по имени Нето, который случайно попадает в политику.
  • Перу. Популярный актер Сальвадор дель Солар стал премьер-министром Перу буквально месяц назад.
  • Италия. Известный итальянским комик Беппе Грилло отказался от своей карьеры артиста и основал радикальное движение "Пяти звезд" десятилетие назад, когда был разозлен коррупцией укоренившейся власти. Грилло отошел от политики, но его однопартийцы сумели привести партию к коалиции с ультраправой политической силой. Можно вспомнить также бывшего певца Сильвио Берлускони, который был премьер-министром Италии трижды.
  • США. В прошлом году ходили слухи, что известная телеведущая Опра Уинфри возможно будет баллотироваться в президенты. Некоторые демократы были готовы выдвинуть ее кандидатуру от Демократической партии. Несмотря на то, что ее участие в президентской гонке оказались сплетнями, Опра имела 39% поддержки среди республиканцев, что является достаточно высоким показателем.
  • Словения. Бывший комик Марьян Шарец стал премьер-министром Словении в 2018 году.
  • Либерия. В 2018 году первым лицом Либерии стал бывший футболист Джордж Веа.
  • Пакистан. Премьер-министром Пакистана в 2018 году стал бывший капитан сборной команды по крикету Имран Хан.

Всех этих политиков объединяет ненависть и усталость от коррупционной власти. И Зеленский хорошо вписывается в их ряды.

"Его стремительный политический рост в значительной степени обусловлен тем, что он стал новым лицом на политической арене страны, где избиратели устали от политиков истеблишмента и испытывают разочарование по поводу таких проблем, как коррупция, неразрешенная война в стране и вялая экономика", - пишет Politico.

Несмотря на мировую тенденцию к избранию несистемных политиков, политическая ситуация в Украине намного сложнее, чем в вышеперечисленных странах. Поэтому неопытный человек во главе воюющего государства вызывает встревоженность со стороны партнеров Украины.

"Некоторые западные чиновники, которые инвестировали миллиарды долларов финансовой помощи и значительные политические ресурсы в страну, говорят, что они обеспокоены вопросом, сможет ли Зеленский противостоять Москве и удержать Украину на проевропейском пути, - пишет The Wall Street Journal. - Зеленский может поставить Запад в неудобное положение, пойдя на улучшение отношений с Россией".

Внимание США также приковано к связям Владимира Зеленского с миллиардером Игорем Коломойским. Эксперт американского аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд уверен, что содействие Зеленского интересам Коломойского приведет к его "политической смерти".

Вопреки всем опасениям западных партнеров, Дональд Трамп после первых экзит-полов без замедления позвонил Владимиру Зеленскому с поздравлениями и обещаниями о поддержке территориальной целостности Украины, проведения реформ и борьбе с коррупцией. Можно с уверенностью сказать, что Запад готов продолжить работать с новоиспеченным Президентом в прежнем темпе.

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