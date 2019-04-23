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23 апреля 2019, вторник, 15:48 102
Общество 2019-04-23T15:58:37+03:00
Українські Новини
Киевские школьники выиграли международный конкурс компьютерщиков и программистов в Бухаресте

Киевские школьники выиграли международный конкурс компьютерщиков и программистов в Бухаресте

4 воспитанника Киевской малой академии наук заняли  призовые места на международном конкурсе компьютерных проектов Infomatrix-2019 в отрасли программирования, аппаратного управления, компьютерного искусства, короткометражных фильмов и робототехники.

Об этом говорится в сообщении МАН. 

Конкурс проходит 20-24 апреля в Бухаресте.

Золотую медаль в категории «Аппаратное управление» завоевал Сергей Лисин, ученик 10 класса Политехнического лицея Национального технического университета  "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" с авторской разработкой "Автономный робот-помощник с голосовым управлением".

Серебряной медалью в категории "Программирование" был отмечен Леонтий Моисеенко, студент II курса Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой" с авторской разработкой "Virtual Platform" Renewable Energy Systems "".

Бронзовые медали получил в категории "Короткометражный фильм" - Алексей Бобро, студент II курса Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой, с авторской разработкой "Разрисованный";

А в категории "Работы": Drone racing бронзы удостоился Павел Грицюк, студент II курса Киевского профессионального колледжа с усиленной военной и физической подготовкой с авторской разработкой "DRONE-1".

Как сообщалось, Киевская Малая академия наук Украины образована в 2010 г. по инициативе Президиума МАН Украины и Главного управления образования и науки г. Киева, согласно решению сессии Киевского городского совета.

Основной задачей Киевской МАН является организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса учащейся молодежи города Киева по опытно-экспериментальным направлениям внешкольного образования, координация научно-исследовательской деятельности учащихся, создание условий для их интеллектуального, духовного, творческого развития и профессионального самоопределения, содействие наращиванию научного потенциала страны.

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