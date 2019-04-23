Эксперты считают Зеленского победителем "протестного голосования"

Эксперты считают шоумена, кандидата в Президенты Владимира Зеленского победителем "протестного голосования".

Такое мнение выразили председатель правления ОО "Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко" Ольга Балакирева и директор ОО "Центр "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук во время круглого стола в пресс-центре Українських Новин.

"Все очень хорошо понимают, что тот уровень поддержки, который сегодня получил Зеленский в качестве кандидата на пост Президента - не только поддержка его как кандидата, но в том числе и голосования против (Порошенко)", - подчеркнула Балакирева.

По данным "Института социальных исследований имени А. Яременко", 42% избирателей, поддержавших Зеленского на выборах, проголосовали против действующего Президента Петра Порошенко.

"Протестное голосование определило нынешний уровень поддержки Зеленского… Последующий Президент, который приходит, является противоположностью тому, что не понравилось в предшествующем Президенте. И так было всегда", - выразил уверенность директор "Центра "Социальный мониторинг" Дмитрий Дмитрук.

Эксперты центра прикладных политических исследований "Пента" прогнозируют, что премьер-министр Владимир Гройсман, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр иностранных дел Павел Климкин и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов сохранят свои должности после выборов Президента.

Об этом сообщил председатель Правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

"Некоторые фигуры нынешней власти могут остаться…Может остаться на некоторое время Климкин.. Может остаться Турчинов как секретарь Совета национальной безопасности и обороны. Это инструменты переходного периода, выполняющий роль стабилизатора. Роль стабилизатора будет выполнять правительство Гройсмана и Аваков", - сказал Фесенко.

Фесенко выразили мнение, что в Администрации Президента окажутся партнеры шоумена Владимира Зеленского по студии "95-й квартал", а главой Администрации станет начальник его штаба. На губернаторских должностях Фесенко видит политтехнологов Зеленского.

"Новизна – от Зеленского, а спокойствие и стабильность - от нынешнего правительства", - так охарактеризовал политолог будущее Украины.

Руководитель Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев прогнозирует, что первым шагом Зеленского на посту главы государства станет внесение пакета законопроектов о народовластии.

"Скоро мы увидим пакет законопроектов о народовластии. Я думаю, здесь будет законопроект об импичменте Президенту, снятие неприкосновенности с депутатов и судьей, закон об оппозиции и законопроекты о всеукраинском и местном референдумах. Для начала это был бы достаточно громкий и резонансный шаг", - сказал Золотарев.

В ходе круглого стола эксперты также обсудили ошибки и достижения президентской кампании 2019 года и перспективы парламентской кампании.