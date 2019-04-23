Новая власть должна стремиться остановить войну и преодолеть раскол в обществе, - Новинский

Минувшее воскресенье стало показательным для Украины - украинский народ оценил последние пять лет жизни своей страны под руководством действующей власти. Об этом заявил с трибуны парламента глава фракции Оппозиционного блока Вадим Новинский.

"Дело не в личности Петра Порошенко, дело в системе, которую он олицетворял и возглавлял", - заявил лидер оппозиции.

По словам Новинского, народ Украины своим выбором высказался против решений действующей власти - искусственного разделения на Восток и Запад, против войны, бедности и лицемерия.

"Против национализма как государственной идеологии. Против гонений на каноническую Украинскую православную церковь. Против переписывания истории и возведения фашистов в героев. Против экспериментов с языком. Против внешнего управления страной. Против преследований оппозиции. В такой ситуации Верховная Рада должна услышать тот сигнал, который послал ей народ, признать свою ответственность за ситуацию в стране и вернуть доверие к государству и его институтам", - обратился к парламентариям нардеп.

Оппозиционер уверен, что государственной власти необходимо сосредоточить свои усилия на достижении мира, восстановлении и объединении Украины.

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы достичь реального роста экономики, восстановления промышленного производства и повышение социальных стандартов. И главное, защитить права и свободы наших граждан", - подчеркнул Новинский.

При этом, по словам Новинского, руководство Верховной Рады и значительная часть депутатов не выучили урок президентской кампании и не осознали причину проигрыша выборов этой власти. Что подтверждает языковой закон, который сейчас находится на рассмотрении ВР и вносит раскол в украинское общество, нарушая конституционные права граждан Украины.

"Пора уже осознать, что агрессивная языковая политика стала одной из причин проигрыша провластной команды", - обратился к представителям коалиции оппозиционер.

По мнению Новинского, депутатам целесообразно перейти к более важным вопросам, в которых давно нуждаются граждане Украины.

"Прежде всего мы должны принять решение, которое бы гарантировало проведение парламентских выборов на основе открытых списков, то есть принять новый Избирательный Кодекс", - заявил он.

Также отметил важность немедленного рассмотрения Закона об оппозиции, который бы закрепил права и политические возможности оппозиции в Украине и привел бы ситуацию в Верховной Раде в соответствие с мировыми стандартами демократии. Это позволило бы избежать любых попыток концентрации или узурпации власти. А ее деятельность стала бы на защиту интересов всей страны, а не только одной политической силы. Страна должна быть защищена от авторитаризма и своеволия, а система стать сбалансированной.

"Если система оказалась ложной, мы все должны извлечь уроки из ошибок, а не утверждать, что это ошибается народ, который не понимает большие намерения больших политиков", - призвал парламентариев глава фракции Оппозиционного блока.