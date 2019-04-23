Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи

Неизвестные захватили и разгромили детский спортивный комплекс "Восход" в Дарницком районе Киева.\r\nОб этом в Facebook написал глава "Дарницкой общественной стражи" Александр Граб, передают Українськi Новини.\r\n"Сегодня ночью неустановленными личностями захвачен СК "Восход". Только уже титушня не просто захватила спорткомплекс, она его сразу основательно разрушила, чтоб больше ни у кого не было желания их оттуда выпроводить", - сообщил он.\r\nПо его словам, застройщик земельного участка, где находится спортивный комплекс, вел переговоры с тренерами о переселении здания.\r\n \r\nКак сообщали Українськi Новини, в Киевской области пытались захватить агрокооператив.\r\nВ Каменском мужчины в масках и с оружием попытались захватить промышленное предприятие.\r\nРанее полицейские освободили одесский санаторий от неизвестных захватчиков.