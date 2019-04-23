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Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, вторник, 12:50 141
Происшествия 2019-04-23T12:50:59+03:00
Українські Новини
Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи

Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи

Неизвестные захватили и разгромили детский спортивный комплекс "Восход" в Дарницком районе Киева.

Об этом в Facebook написал глава "Дарницкой общественной стражи" Александр Граб, передают Українськi Новини.

"Сегодня ночью неустановленными личностями захвачен СК "Восход". Только уже титушня не просто захватила спорткомплекс, она его сразу основательно разрушила, чтоб больше ни у кого не было желания их оттуда выпроводить", - сообщил он.

По его словам, застройщик земельного участка, где находится спортивный комплекс, вел переговоры с тренерами о переселении здания.

Как сообщали Українськi Новини, в Киевской области пытались захватить агрокооператив.

В Каменском мужчины в масках и с оружием попытались захватить промышленное предприятие.

Ранее полицейские освободили одесский санаторий от неизвестных захватчиков.

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