Детский спортивный комплекс "Восход" в Киеве разгромили посреди ночи

Неизвестные захватили и разгромили детский спортивный комплекс "Восход" в Дарницком районе Киева.

Об этом в Facebook написал глава "Дарницкой общественной стражи" Александр Граб, передают Українськi Новини.

"Сегодня ночью неустановленными личностями захвачен СК "Восход". Только уже титушня не просто захватила спорткомплекс, она его сразу основательно разрушила, чтоб больше ни у кого не было желания их оттуда выпроводить", - сообщил он.

По его словам, застройщик земельного участка, где находится спортивный комплекс, вел переговоры с тренерами о переселении здания.

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