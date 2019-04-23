Отопительный сезон завершился коммунальным коллапсом, - Левочкин

За период с ноября 2018 года по февраль 2019 года долги населения за жилищно-коммунальные услуги выросли почти на 30 млрд гривен. Такую цифру назвал народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Сергей Лёвочкин, комментируя официальное окончание отопительного сезона. При этом, по его словам, итоговые цифры, включающие март, будут ещё хуже, сообщает портал opposition.org.ua.

"С началом нового отопительного сезона долги населения за потребленные услуги ЖКХ увеличиваются катастрофическими темпами. В январе-феврале 2019 года задолженность увеличилась ещё на 13,8 млрд грн, достигнув 69,4 млрд грн. За последние 4 месяца (ноябрь-декабрь 2018 и январь-февраль 2019 года) – с началом отопительного сезона – долг населения вырос более чем на 74% или на 29,5 млрд грн. Когда в статистику будут включены данные за март, ситуация окажется и вовсе катастрофической. Фактически в Украине уже коммунальный коллапс", – заявил Сергей Лёвочкин.

Народный депутат также привёл данные о том, что за четыре месяца отопительного сезона задолженность по центральному отоплению и горячей воде увеличилась почти в 2,2 раза (с 10,2 млрд грн на начало ноября 2018 года до 22 млрд грн на конец февраля 2019 года), за природный газ – в 1,8 раза (с 18 до 33 млрд грн), по электроэнергии – на 52,5% (с 4,0 до 6,1 млрд грн). Остаётся стабильно низким уровень оплаты населением своих коммунальных счетов: в ноябре оплачено 46,6% от выставленного счёта (без учёта электроэнергии), в декабре – 58,3%, в январе 71,8%, в феврале – 69,4%.

Одной из причин коммунального коллапса Сергей Лёвочкин назвал ползучий рост цен и тарифов в жилищно-коммунальном хозяйстве. За первые 3 месяца с начала года (к декабрю 2018 года) на 23,7% выросли тарифы на канализацию, на 22,9% – на природный газ, на 20,9% – на водоснабжение, на 17,4% – на горячую воду и отопление, на 16,9% – на содержание домов и придомовых территорий.

"Стремительный рост задолженности за потребленные жилкомуслуги – ожидаемая реакция населения на неадекватный рост тарифов, урезание социальных нормативов потребления и сворачивание системы субсидий", – объяснил он.

Политик напомнил, что в апреле 2018 года власти пошли на беспрецедентное ужесточение правил получения субсидий, забрав субсидию у 2,5-3 млн семей. На конец февраля 2019 г. субсидию получали чуть более 3,7 млн домохозяйств (практически каждая четвертая семья), что на 2,7 млн семей или в 1,7 раза меньше, чем годом ранее (против 6,4 млн семей в феврале 2018 года).

"Резко возросший всего за несколько месяцев долг ставит вопрос о срочном пересмотре всей системы оплаты жилищно-коммунальных услуг. Тарифы должны быть снижены до уровня, при котором люди смогут их оплачивать", – подытожил Сергей Лёвочкин.