Крупнейшая ОТГ Ровенской области хочет ввести самый низкий налог в Украине

Млыновская ОТГ планирует воспользоваться предоставленными децентрализацией возможностями и ввести самый низкий в Украине единый налог для предпринимателей в размере 1% для увеличения инвестиционной привлекательности края. Об этом на заседании исполкома Млыновского поселкового совета заявил председатель общины Дмитрий Левицкий. Он подчеркнул, что готов предоставлять прописку по своей личной адресу проживания для предпринимателей со всей Украины, лишь бы те, имея привязку к Млыновской ОТГ, платили налоги в местный бюджет, сообщает корреспондент Українських Новин.

"Я вынужден прибегнуть к этому беспрецедентному шагу от безысходности, ведь нашей общине катастрофически не хватает средств для финансирования школ и других социальных объектов. Сегодня в нашей ОТГ предприниматели первой группы платят налоги в размере 10% от прожиточного минимума для трудоспособных лиц. Предприниматели второй группы платят 15% от минимальной заработной платы. Такая же ситуация во многих населенных пунктах, а в некоторых городах эта цифра составляет более 20%. Мы же хотим установить самый низкий налоговый тариф в Украине - 1% для первой и второй группы, чтобы привлечь предпринимателей со всей страны", - отметил председатель общины в комментарии Українським Новинам.

По словам Дмитрия Левицкого, каждому желающему он в течение одного часа предоставит прописку у себя дома, чтобы предприниматели получили юридическое основание платить налоги в Млыновской ОТГ.

"Всего 1% налога - это очень выгодно, и я рассчитываю, что этой возможностью воспользуются десятки тысяч представителей малого бизнеса. И благодаря такому количеству мы сможем восполнить нехватку в бюджете нашей общины, это повлияет и на размер инфраструктурной и образовательной субвенции, мы получим возможность содержать на должном уровне все наши объекты и качественно развивать ОТГ", - заявил Левицкий.

Он добавил, что внедрение такого решения возможно уже на ближайшей сессии Млыновского поселкового совета 8 мая.

"Я буду инициировать вынесение этого вопроса на ближайшей сессии. Когда оно будет проголосовано, предприниматели по новому налогу смогут работать с 1 января 2020 года. Однако уже с мая я готов предоставлять прописку у себя дома для мелких предпринимателей, чтобы они не дожидаясь ажиотажа уже сейчас могли занять место в этом "вагоне", который движется в сторону снижения налогов", - резюмировал Дмитрий Левицкий.