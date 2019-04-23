24.04.19 11:00 Пресс-конференция: "Смена власти-изменение Конституции?"

24 апреля 2019 года, 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Смена власти-изменение Конституции?"

Вопросы для обсуждения:

Актуальность конституционной реформы для Украины;

Условия обеспечения инклюзивного конституционного процесса;

Реакция регионов.

Спикеры:

Игорь Петренко , директор департамента внутренней политики МЦПИ;

, директор департамента внутренней политики МЦПИ; Алена Шулима , председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административного права и прав человека, заслуженый юрист Украины;

, председатель Комитета Ассоциации юристов Украины по конституционному праву, административного права и прав человека, заслуженый юрист Украины; Максим Степаненко, эксперт по вопросам внутренней политики МЦПИ.

Контекст мероприятия:

В период смены власти в Украине актуализировался вопрос конституционной реформы: каким образом и по каким принципам она будет происходить. Главной задачей для гражданского общества в этом отношении является обеспечение легитимности конституционной реформы, использование ее для усиления политической и социальной сплоченности страны, для нового толчка реформ и модернизации государства, введение открытой и инклюзивной политической системы.

Именно легитимность и инклюзивность конституционного процесса, а не содержание новой Конституции является главным условием признания и поддержки конституционной реформы в обществе и со стороны международного сообщества.

Контактное лицо от организаторов: 0688554743, Павел Вишебаба, директор по коммуникациям МЦПИ, vyshebaba@icps.com.ua

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.