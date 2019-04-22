Коломойский не подтвердил информацию о прилете 24 апреля и рассказал, когда вернется

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вернется в Украину не раньше официального обнародования результатов выборов Президента.\r\nОб этом он сказал LB.ua, комментируя информацию о своём скором возвращении.\r\n"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал Коломойский.\r\nРанее сегодня в социальной сети Фейсбук появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы "мероприятия" заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в "Борисполь", чтобы "отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования".\r\nИнформация о прилете Коломойского не подтвердилась.\r\nКак сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826\/13813\/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.\r\nПечерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.\r\nПозже Коломойский выиграл третий суд у НБУ.