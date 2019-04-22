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22 апреля 2019, понедельник, 21:54 142
Политика 2019-04-22T22:01:43+03:00
Українські Новини
Коломойский не подтвердил информацию о прилете 24 апреля и рассказал, когда вернется

Коломойский не подтвердил информацию о прилете 24 апреля и рассказал, когда вернется

Игорь Коломойский
Игорь Коломойский

Олигарх Игорь Коломойский рассказал, что вернется в Украину не раньше официального обнародования результатов выборов Президента.

Об этом он сказал LB.ua, комментируя информацию о своём скором возвращении.

"Да, я вернусь в страну обязательно, но не раньше официального обнародования результатов президентских выборов", - сказал Коломойский.

Ранее сегодня в социальной сети Фейсбук появилась информация о якобы прибытии Коломойского в Украину уже 24 апреля. Авторы "мероприятия" заявили о прибытии Коломойского в 10 утра в "Борисполь", чтобы "отпраздновать конец эпохи бедности, жадности и нищенствования".

Информация о прилете Коломойского не подтвердилась.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.

Позже Коломойский выиграл третий суд у НБУ.

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