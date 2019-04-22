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22 апреля 2019, понедельник, 19:22 379
Общество 2019-04-22T19:30:47+03:00
Українські Новини
Ремонты в Киеве будут проходить с учетом потребностей маломобильных групп и людей с инвалидностью, – КГГА

Ремонты в Киеве будут проходить с учетом потребностей маломобильных групп и людей с инвалидностью, – КГГА

Актуальные нормы доступности городских объектов для людей с инвалидностью и маломобильных лиц должны быть учтены при реконструкциях или ремонте, которые запланированы в ближайшее время в Киеве. На этом настаивает заместитель председателя КГГА Марина Хонда, которая возглавляет городской комитет по вопросам доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

Об этом говорится на официальном портале Киева.

Заместитель председателя КГГА отметила, что особое внимание в этом году будет сосредоточено на проектировании работ на таких объектах, как:

  • вокзальная площадь Центрального железнодорожного вокзала "Киев-Пассажирский" (капитальная реконструкция назначена на 2020-2021 годы);
  • Дарницкий железнодорожный вокзал и прилегающие остановки транспорта;
  • подземные переходы группы станций метро "Святошин" и территория вокруг них;
  • бордюры возле станции метро "Минская";
  • тротуары возле станции метро "Лесная";
  • лестничные пролеты от Печерского спуска до станции метро "Кловская";
  • пешеходные переходы на проспекте В. Лобановского и улице Большой Васильковской;
  • остановки общественного транспорта ("Институт химии" на Харьковском шоссе, "Институт им. Бакуля" на улице Автозаводской);
  • путепровод на примыкании проспектов Космонавта Комарова и Леся Курбаса;
  • остановка скоростного трамвая станция "Гната Юры";
  • светофор на перекрестке ул. Малышко и Дарницкого бульвара (всего озвучат около 100 светофорных объектов);
  • перекресток с оживленным движением транспорта и интенсивным потоком пешеходов (проспект Правды - улица Вышгородская, у которого расположен специализированную школу-интернат) и др.

"Безбарьерная среда - признак человечности общины. Прислушиваться к нуждам тех, кому труднее - общественно важно", - отметила Марина Хонда во время заседания рабочей подгруппы комитета.

Она напомнила, что в конце прошлого года были презентованы новые государственные строительные нормы по доступности Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины. Эти нормы уже вступили в силу. ДБН В.2.2-40:2018 "инклюзивность зданий и сооружений" обязательны к исполнению. В них приведены все необходимые технические характеристики устройства элементов безбарьерности, в частности:

  • пандусов, специальных подъемников и других средств доступности для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
  • тактильной напольной плитки, информационных таблиц и обозначений шрифтом Брайля, других визуальных элементов и аудиопокажчикив для людей с нарушениями зрения;
  • дублирования важной звуковой информации текстами, организации сурдоперевода, использование систем звукоусиления для людей с нарушениями слуха и другие важные изменения.

Каким образом эти нормы будут учтены при запланированных коммунальных ремонтов и реконструкций в Киеве выясняли во время заседания рабочей подгруппы комитета по вопросам доступности для лиц с инвалидностью и маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры города.

В частности, речь шла о переоборудовании и ремонте пешеходных переходов, установке тактильных выпуклых элементов или тактильно-направляющих дорожек в проходах к станциям метро и остановок общественного транспорта, переоборудовании самых остановок, реконструкции путепроводов и станций наземного скоростного транспорта, восстановлении ограничительных линий вдоль посадочных платформ на центральных станциях метрополитена, понижение уровня бордюрной плитки, озвученные светофорных объектов и тому подобное.

Среди прочего, комитет рассмотрел пожелания Киевской городской организации Украинского общества слепых и ходатайства депутатов Киевского городского совета по учету потребностей людей с инвалидностью.

Рабочая группа комитета заслушал отчеты ответственных исполнителей. По большинству объектов определен объем необходимых работ, их стоимость, по некоторым - установлен срок выполнения. По другим назначен выездные заседания рабочей подгруппы комитета для определения и уточнения определенных деталей. Контрольное совещание - через 2 недели.

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