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22 апреля 2019, понедельник, 18:41 55
Транспорт 2019-04-22T19:45:02+03:00
Українські Новини
Аэропорт в Мариуполе могут запустить уже в этом году, - Омелян

Аэропорт в Мариуполе могут запустить уже в этом году, - Омелян

Самолет. Фото: fly-belts.com
Самолет. Фото: fly-belts.com

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает на запуск аэропорта в Мариуполе Донецкой области до 2021 года.

Об этом он заявил в интервью изданию delo.ua, передают Українськi Новини.

"Это можно сделать и в этом году. Если в 2019 году не успеем, то точно запустим в следующем", - сказал Омелян.

Он отметил, что взлетно-посадочная полоса аэропорта находится в нормальном состоянии.

При этом, по словам Омеляна, в случае успешного возобновления авиасообщения с Мариуполем отпадет необходимость запуска аэропортов в Бердянске и Краматорске.

В свою очередь он отметил, что согласно авиационной стратегии, к 2030 году Украина может достигнуть пассажиропотока 72,6 млн пассажиров в год.

Министерство планирует, что в 2030 году будет работать 50 аэропортов.

Как сообщали Українськi Новини, украинские авиакомпании увеличили пассажироперевозки на 12% в 1 квартале.

С марта вступили в силу новые правила воздушных перевозок и обслуживания пассажиров и багажа, утвержденные Госавиаслужбой.

В 2018 году украинцы стали меньше ездить на автотранспорте и поездах, но больше летать самолетами.

Омелян планирует открыть в Белой Церкви еще один аэропорт.

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