23.04.19 10:30 Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, в 10:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы".\r\n\r\n Вопросы для обсуждения:\r\n\r\nУроки президентской компании 2019: ошибки и достижения, новые возможности и риски;\r\nПервые шаги VI Президента Украины: чего ожидать?\r\nПерспективы парламентской компании 2019 года.\r\n\r\nУчастники:\r\n\r\nБалакирева Ольга, председатель Правления ОО "Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко";\r\nГрановский Владимир, политтехнолог, председатель Наблюдательного совета Агентства гуманитарных технологий;\r\nДмитрук Дмитрий, директор ОО "Центр "Социальный мониторинг";\r\nЕрмолаев Андрей, президент Центра социальных исследований "София", директор Института стратегических исследований "Новая Украина";\r\nЗолотарев Андрей, политолог, руководитель Центра "Третий сектор";\r\nКарасев Вадим, политолог, политтехнолог, директор "Института глобальных стратегий";\r\nКотигоренко Виктор, политолог, "Институт политических и этнонациональных исследований имени и. Ф. Кураса НАН Украины";\r\nНебоженко Виктор, политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр";\r\nФесенко Владимир, политолог, председатель Правления Центра прикладных политических исследований "Пента";\r\nАнтипович Алексей, директор Социологической группы "Рейтинг";\r\nКопыл Александр, кандидат политических наук, политконсультант (K&K Group), эксперт по вопросам ведения избирательных кампаний, партийного строительства, развития общественных организаций;\r\nМищенко Михаил, заместитель директора социологической службы, Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.\r\n\r\nАккредитация журналистов: centre@ukranews.com \r\nАдрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.