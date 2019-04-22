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Українські Новини
23.04.19 10:30 Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23.04.19 10:30 Круглый стол: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы"

23 апреля 2019, в 10:30 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Выбор-2019: президентские и парламентские выборы".

Вопросы для обсуждения:

  • Уроки президентской компании 2019: ошибки и достижения, новые возможности и риски;
  • Первые шаги VI Президента Украины: чего ожидать?
  • Перспективы парламентской компании 2019 года.

Участники:

  • Балакирева Ольга, председатель Правления ОО "Украинский институт социальных исследований имени А. Яременко";
  • Грановский Владимир, политтехнолог, председатель Наблюдательного совета Агентства гуманитарных технологий;
  • Дмитрук Дмитрий, директор ОО "Центр "Социальный мониторинг";
  • Ермолаев Андрей, президент Центра социальных исследований "София", директор Института стратегических исследований "Новая Украина";
  • Золотарев Андрей, политолог, руководитель Центра "Третий сектор";
  • Карасев Вадим, политолог, политтехнолог, директор "Института глобальных стратегий";
  • Котигоренко Виктор, политолог, "Институт политических и этнонациональных исследований имени и. Ф. Кураса НАН Украины";
  • Небоженко Виктор, политолог, социолог, директор социологической службы "Украинский барометр";
  • Фесенко Владимир, политолог, председатель Правления Центра прикладных политических исследований "Пента";
  • Антипович Алексей, директор Социологической группы "Рейтинг";
  • Копыл Александр, кандидат политических наук, политконсультант (K&K Group), эксперт по вопросам ведения избирательных кампаний, партийного строительства, развития общественных организаций;
  • Мищенко Михаил, заместитель директора социологической службы, Украинский центр экономических и политических исследований им. Разумкова.

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