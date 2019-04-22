Гонтарева прокомментировала решения судов по Приватбанку

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева считает решения судов в пользу Игоря Коломойского по Приватбанку фиаско судебной системы страны, а также добавила, что не будет являться на допрос в ГПУ.

Об этом она сообщил в комментарии Українським Новинам.

"Вы же понимаете, что это полное фиаско всей нашей правоохранительной судебной системы. Это может зачеркнуть все те достижения, которые мы сделали за прошедшие 5 лет в стране. Это полное беспредельное решение судов. Оспорить персональную гарантию выписанную в деталях, где каждая буква была проверена по закону перед тем, как у Коломойского брать персональную гарантию…", - сказала Валерия Гонтарева.

При этом она напомнила, что по связанным лицам был принять в 2015 году закон, в котором определены точные критерии связанных лиц.

"А по поводу национализации, банк с дырой в 5,5 млрд долларов – это просто нонсенс, о котором невозможно говорить", - подытожила экс-глава НБУ.

Как сообщали Українські Новини, Окружной административный суд Киева 18 апреля отменил национализацию Приватбанка, а также принял решение относительно процедуры национализации Приватбанка по делу №826/13813/17, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

В частности удовлетворены требования истца в части отмены решения Национального банка от 13.12.2016 №105, которым определен перечень связанных с Приватбанком физических и юридических лиц.

Именно это решение Национального банка является одним из основных в процессе вывода в декабре 2016 года неплатежеспособного Приватбанка с рынка при участии государства.

В ходе этого процесса была проведена процедура "bail-in", заключающаяся в обмене средств связанных с банком лиц на акции банка с последующей продажей Министерству финансов.

Печерский районный суд Киева 20 апреля принял решение расторгнуть договор личного поручительства Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения в капитал банка государства.