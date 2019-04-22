Заморозки до -4 и мокрый снег: прогноз погоды на Страстной вторник

Во вторник, 23 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +18…+20 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Закарпатье ночью местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с, порывы 15-20 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +15…+20 градусов.\r\nВ Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.\r\nВ Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +17…+19 градусов.\r\nВ Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18 градусов.\r\nВ Сваляве ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +17…+19 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса; днем +14…+20 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса; днем +14…+20 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Луганской области сильные заморозки; днем +15…+20 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса; днем +14…+20 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.\r\nВ Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nНапомним, Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в ближайшие ночи