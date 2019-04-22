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22 апреля 2019, понедельник, 14:50 38
Жизнь 2019-04-22T14:50:51+03:00
Українські Новини
Заморозки до -4 и мокрый снег: прогноз погоды на Страстной вторник

Заморозки до -4 и мокрый снег: прогноз погоды на Страстной вторник

Прогноз погоды. Фото: reading
Прогноз погоды. Фото: reading

Во вторник, 23 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6 градусов, днем +18…+20 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только в Закарпатье ночью местами небольшой дождь, в горах с мокрым снегом, ветер юго-восточный, 5-10 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Карпатах ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью -2…+3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +3…+5 градусов, днем +17…+19 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +16…+18 градусов.

В Сваляве ночью небольшой дождь, днем без осадков, температура ночью +2…+4 градуса, днем +17…+19 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+7 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса; днем +14…+20 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+6 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса; днем +14…+20 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Луганской области сильные заморозки; днем +15…+20 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, ночью на поверхности почвы заморозки 0…-2 градуса; днем +14…+20 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

Напомним, Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в ближайшие ночи

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