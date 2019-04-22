На Инвестиционном форуме города Киев рассмотрят бизнес-возможности для развития агломерации, - Поворозник

Проведение Инвестиционного форума Киева запланировано на сентябрь текущего года. Сейчас формируется программа мероприятия, сообщили в Департаменте экономики и инвестиций, который распоряжением КГГА № 693 определено организатором Форума. Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает портал kyivcity.gov.ua.

"В этом году представители международных муниципалитетов, центральных органов власти, местного самоуправления, бизнеса и СМИ соберутся в Киеве, чтобы обсудить перспективы регионального развития и приоритеты стратегического развития города Киева для обеспечения высокого уровня качества жизни в рамках объединения добрососедства – ассоциации "Киевская агломерация". В рамках Форума предусмотрены панельные дискуссии с участием ведущих отраслевых экспертов. В частности, речь пойдет о возможности развития городских сервисов на пригородных территориях. Образование, медицинские и административные услуги, креативная индустрия, транспорт и инфраструктура - качественные преобразования в этих сферах уже стали настоящим киевлян и имеют значительный потенциал для внедрения в городах-потенциальных членах ассоциации", - рассказал Николай Поворозник.

По его словам, во всем мире основными точками экономического развития являются городские агломерации. Объединение населенных пунктов так называемой пригородной зоны со столицей создает возможности для привлечения инвесторов, а следовательно - и реализации крупных инфраструктурных проектов.

"Именно поэтому особое внимание в рамках Инвестиционного Форума города Киева в этом году будет уделено бизнес-возможностям и потенциалу для повышения конкурентоспособности, созданию новых рабочих мест, а следовательно - и экономического роста всех участников агломерации", - отметил Николай Поворозник.

Он отметил, что Форум также станет платформой для обмена международным опытом функционирования городских агломераций и сбалансированного развития территорий, возможностей институционального сотрудничества на примере европейских мегаполисов - Стамбул, Краков, Мадрид, Париж и тому подобное.

"Инвестиционный Форум Киева 2019 - событие, которое станет своеобразным сигналом к ​​объединению и взаимовыгодного межмуниципального сотрудничества с целью эффективной синхронизации управляющих процессов для ускорения социально-экономического развития всех привлеченных общин", - подчеркнул Николай Поворозник.