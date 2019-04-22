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22 апреля 2019, понедельник, 12:55 147 Фото
Выборы 2019-04-22T13:36:23+03:00
Українські Новини
Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане не смогли проголосовать на выборах президента из-за

Большинство граждан Украины, проживающих в Сирии и Ливане не смогли проголосовать на выборах президента из-за снегопада

Десятки граждан Украины, которые проживают в Ливане и Ситрии и собирались проголосовать на заграничном участке, организованном при Посольстве нашей страны в Бейруте, не смогли проголосовать из-за снегопада, ливня и града, которые выпали в горных регионах Ливана и помешали автомобильному сообщению.

Об этом в комментарии Українським Новинам сообщила член избирательной комиссии при украинском посольстве в Ливане Лариса Киреева.

"Явка оказалась на много меньше, чем мы ожидали. Хотя комиссия и сотрудники дипмиссии сделали всё возможое. Чтобы украинцы отдали свои голоса. Нашим гражданам реально помешала погода. А не желание отдать свой голос за избранного кандидата", - отметила Л. Киреева.

В социальной сети Facebook появились фотографии, подтверждающие то, что погода помешала нашим согражданам проголосовать. Перевалы в горной части Ливана были заблокированы. В частности, их опубликовала наша гражданка Алла Цоток из Дамаска.

Всего же, по информации из избирательной комиссии в Ливанской Республике. В выборах президента Украины в Бейруте приняли участие 267 граждан Украины из 1435 внесенных в список избирателей на данном заграничном участке. Победу, согласно решению комиссии, получил Петр Порошенко – 136 голосов. За Владимира Зеленского проголосовали 127 избирателей.

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