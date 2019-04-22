Львовский губернатор Синютка подал в отставку

Председатель Львовской областной государственной администрации Олег Синютка подал в отставку. Об этом он сообщил на аппаратном совещании 22 апреля, передают Українські Новини.

"Я покидаю должность председателя Львовской областной государственной администрации, но я остаюсь со Львовской областью, остаюсь со Львовом", - сказал он.

Он попросил юридический департамент обладминистрации оформить это решение документально.

Председатель Львовского областного совета Александр Ганущин поблагодарил Синютку за работу.

Как сообщали Українські Новини, 27 декабря 2014 года Президент Петр Порошенко назначил председателем Львовской областной государственной администрации Олега Синютку.