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22 апреля 2019, понедельник, 10:09 43 Документ
Политика 2019-04-22T10:13:10+03:00
Українські Новини
Премьер РФ назвал победу Зеленского "шансом улучшить взаимодействие с Украиной"

Премьер РФ назвал победу Зеленского "шансом улучшить взаимодействие с Украиной"

Премьер-министр Российской Федерации прокомментировал предварительные результаты выборов в Украине. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на своей персональной странице в социальной сети twitter.com.

"Шансы на улучшение взаимодействия Украины с нашей страной есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии", - написал Медведев.

Председатель российского правительства также отметил, что считает главным, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.

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