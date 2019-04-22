Премьер РФ назвал победу Зеленского "шансом улучшить взаимодействие с Украиной"

Премьер-министр Российской Федерации прокомментировал предварительные результаты выборов в Украине. Об этом Дмитрий Медведев сообщил на своей персональной странице в социальной сети twitter.com.

"Шансы на улучшение взаимодействия Украины с нашей страной есть. Что нужно для этого? Честность. И еще нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии", - написал Медведев.

Председатель российского правительства также отметил, что считает главным, что следует пожелать новому украинскому руководству, – здравомыслие. И конечно, понимание глубинной ценности отношений народов наших стран, которые должны быть выше политической конъюнктуры.