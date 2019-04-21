Ночью будут заморозки до -4: прогноз погоды на понедельник

22 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-северный, 7-12 м\/с.\r\nТемпература ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности 0...-4 градуса, днем +11…+18 градусов.\r\nВ Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.\r\nВ Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.\r\nВ Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.\r\nВ Сваляве небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +1…+6 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Сумской и черниговской областях в воздухе сильные заморозки 0...-3 градуса; днем +12…+18 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса; днем +12…+17 градусов.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, днем +11…+17 градусов.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Херсонской и запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса; днем +11…+17 градусов.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м\/с.\r\nТемпература воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.\r\nВ Ялте без осадков.\r\nТемпература ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных.\r\nВ Украине І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.\r\nПри этом ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится: синоптик дал долгосрочный прогноз на Страстную неделю.