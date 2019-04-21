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21 апреля 2019, воскресенье, 14:53 137
Жизнь 2019-04-21T14:54:44+03:00
Українські Новини
Ночью будут заморозки до -4: прогноз погоды на понедельник

Ночью будут заморозки до -4: прогноз погоды на понедельник

Весна. Фото:look.com.ua
Весна. Фото:look.com.ua

22 апреля в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5 градусов, днем +15…+17 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами небольшой дождь, ветер северо-северный, 7-12 м/с.

Температура ночью +1…+6 градусов, заморозки на поверхности 0...-4 градуса, днем +11…+18 градусов.

В Карпатах местами небольшой дождь, температура ночью -2…+3 градуса, днем +2…+7 градусов.

В Моршине местами небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

В Трускавце местами небольшой дождь, температура ночью +4…+6 градусов, днем +12…+14 градусов.

В Сваляве небольшой дождь, температура ночью +3…+5 градусов, днем +14…+16 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градуса, на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Сумской и черниговской областях в воздухе сильные заморозки 0...-3 градуса; днем +12…+18 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Полтавской и Днепропетровской областях сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса; днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, днем +11…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на поверхности почвы заморозки 0…-4 градуса, в Херсонской и запорожской областях сильные заморозки в воздухе 0...-3 градуса; днем +11…+17 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков.

Температура ночью +3…+5 градусов, днем +13…+15 градусов.

Как сообщали Українські Новини, Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных.

В Украине І уровень опасности и сильные дожди: синоптики дали прогноз погоды на неделю.

При этом ранее сообщалось, что с Вербного воскресенья погода испортится: синоптик дал долгосрочный прогноз на Страстную неделю.

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