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21 апреля 2019, воскресенье, 09:25 186
Выборы 2019-04-21T11:00:02+03:00
Українські Новини
"Черный" политтехнолог работал на канале, который связывают с Порошенко, - СМИ

"Черный" политтехнолог работал на канале, который связывают с Порошенко, - СМИ

Моше Клюгхафт. Скриншот видео.
Моше Клюгхафт. Скриншот видео.

Политтехнолог из Израиля Моше Клюгхафт несколько недель работал в Киеве в редакции телеканала "Прямой", который связывают с действующим президентом Петром Порошенко.

Об этом сообщило немецкое издание Spiegel, со ссылкой на неназванного сотрудника телеканала.

Издание отмечает, что кроме Клюгхафта, для которого в офисе "Прямого" было выделено отдельное помещение, там работали и другие "израильские специалисты".

"Информация на 100% верна", - заявил на условиях анонимности сотрудник "Прямого".

Как сообщали Українськi Новини, Порошенко на "дебатах" дважды уклонился от вопроса о причастности к ролику с Зеленским и фурой.

Заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко отрицает работу израильского политтехнолога Моше Клюгхафта со штабом Президента Петра Порошенко и причастность к видеоролику о наезде грузовика на кандидата в Президенты, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.

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