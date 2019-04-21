"Черный" политтехнолог работал на канале, который связывают с Порошенко, - СМИ

Политтехнолог из Израиля Моше Клюгхафт несколько недель работал в Киеве в редакции телеканала "Прямой", который связывают с действующим президентом Петром Порошенко.\r\nОб этом сообщило немецкое издание Spiegel, со ссылкой на неназванного сотрудника телеканала.\r\nИздание отмечает, что кроме Клюгхафта, для которого в офисе "Прямого" было выделено отдельное помещение, там работали и другие "израильские специалисты".\r\n"Информация на 100% верна", - заявил на условиях анонимности сотрудник "Прямого".\r\nКак сообщали Українськi Новини, Порошенко на "дебатах" дважды уклонился от вопроса о причастности к ролику с Зеленским и фурой.\r\nЗаместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде Сергей Березенко отрицает работу израильского политтехнолога Моше Клюгхафта со штабом Президента Петра Порошенко и причастность к видеоролику о наезде грузовика на кандидата в Президенты, руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского.