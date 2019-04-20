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20 апреля 2019, суббота, 23:45 825
Жизнь 2019-04-20T23:45:01+03:00
Українські Новини
В Киеве премьера мюзикла "Семейка Адамсов" литовского режиссера собрала аншлаг

В Киеве премьера мюзикла "Семейка Адамсов" литовского режиссера собрала аншлаг

В Киевском национальном академическом театре оперетты накануне состоялась премьера бродвейского мюзикла "Семейка Аддамсов" постановки литовского режиссера. Об этом Українським Новинам сообщили в пресс-службе Национальной оперетты Украины.

"Семейка Аддамсов"  ̶  представление по мотивам американского комедийного телесериала с шестидесятых и комиксами Чарльза Аддамс о инфернальной семье, которая завоевала миллионы сердец по всему миру.

"Это известная история, которая не теряет своей популярности в сериалах и фильмах, история о семье, которая, с точки зрения других людей, живет не как все, но на самом деле они живут правильно: с достоинством, уважением друг к другу, любовью, соблюдая обещаний. Это мюзикл, который напоминает, что главное - это семья, очень важно и актуально в наше время, ведь семьи распадаются, люди расходятся из-за пустяков и небольшие ссоры и забывают, что стоит искать общие решения и стремиться к взаимопониманию ", - рассказал литовский режиссер-постановщик Кестутис Стасис Якштас.

Якштас имеет опыт работы над "семейки" в Каунасском государственном драматическом театре в Литве и вместе с украинскими колегами взялся за постановку в Украине.

В свою очередь, генеральный директор - художественный руководитель Национального оперетты Украины Богдан Струтинский рассказал, что проект создавался, учитывая психофизику украинского театра.

"Конечно, главное остается, сценографическое решение. Но это новый спектакль", - подчеркнул Струтинский.

По словам Струтинского, мюзикл будет будет проходить на сцене оперетты на протяжении 3 лет.

"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив
"Семейка Адамсов" покорила столицу. Фото: operetta/Анатолий Федорцив

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