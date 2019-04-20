У Гройсмана 5 помощников и 15 советников

У премьер-министра Владимира Гройсмана есть 5 помощников, 3 штатных советника и 12 советников на общественных началах.

Об этом говорится в ответе секретариата Кабинета Министров на запрос Українських Новин.

По состоянию на 12 апреля помощниками премьера являются Инна Капланец, которая ранее работала помощником-консультантом на платной основе депутата Верховной Рады от фракции Партии регионов (ПР) 6-го созыва Дмитрия Ревы; Оксана Комарницкая, которая ранее была помощником-консультантом на платной основе депутата Рады от фракции ПР 6-го созыва Виктора Слауты; Юлия Мелешко, работавшая до этого первым заместителем директора департамента Кабмина по вопросам ассоциации и интеграции в ЕС; Василий Мехеда, работавший в аппарате премьера еще до назначения Гройсмана; Андрей Тимошенко.

Штатными советниками премьера являются: Марина Довгань, которая в период пребывания Гройсмана на должности мэра Винницы работала главным специалистом сектора сопровождения и делопроизводства отдела организационного обеспечения и делопроизводства аппарата Винницкого городского совета и его исполнительного комитета; дипломат Сергей Попик; Юрий Собко, который в период пребывания Гройсмана на должности председателя Верховной Рады был его советником.

На общественных началах с премьером работают: Аудицкас Адомас Азуолас, ранее являвшийся старшим советником министра экономического развития и торговли; Билак Даниэль Эндрю, управляющий партнер Украинского офиса CMS Cameron McKenna, ранее являлся директором Офиса по привлечению и поддержке инвестиций; Ярослав Железняк, работавший советником первого вице-премьер-министра - министра экономического развития и торговли Степана Кубива; председатель правления общественной организации "Институт религиозной свободы" Александр Заяц; Мирослав Кошелюк, который с августа по декабрь 2014 года являлся заместителем министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства по вопросам европейской интеграции; Павел Кухта; Иван Миклош - бывший вице-премьер-министр, экс-министр экономики и финансов Словакии, являющийся сопредседателем международной группы советников; Анатолий Мярковский, который с декабря 2010 по 6 октября 2014 года являлся первым заместителем министра финансов; Павел Сидоренко; бывший пресс-секретарь Гройсмана Дмитрий Столярчук; партнер юридической фирмы Onstan Юрий Федчишин; грузинский военный и дипломат, супруг вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванны Климпуш-Цинцадзе Арчил Цинцадзе.

При этом полтора года назад советников у премьера было больше - 18 человек.

На тот момент его штатным советников также был Валерий Пятницкий, работавший советником еще у предыдущего премьер-министра Арсения Яценюка, и эксперт по коммуникациям, общественный деятель, автор образовательных программ, организатор Всемирного коммуникационного форума World Communication Forum Davos в Киеве Ирина Золотаревич.

Также его помощником работала покойная уполномоченная правительства по вопросам прав людей с инвалидностью Раиса Панасюк и его нынешний пресс-секретарь Василий Рябчук.

Как сообщали Українськi Новини, 14 апреля исполнилось 3 года с момента назначения Кабмина Гройсмана.