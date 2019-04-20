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20 апреля 2019, суббота, 12:20 63
Происшествия 2019-04-20T12:20:41+03:00
Українські Новини
В Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые

В Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые

Полиция. Фото: Информатор
Полиция. Фото: Информатор

Сегодня утром, 20 апреля, в Днипре возле клуба произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Пострадал один человек. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что драка произошла возле клуба Jackson, в ней приняли участие около 30 человек.

Стычка произошла между людьми афроамериканской и туркменской национальностей. Причиной конфликта стала личная неприязнь, которая возникла на фоне алкоголя.

Отмечается, что в результате драки один из участников конфликта ударил ножом афроамериканца. На место происшествия приехали правоохранители и медики. Пострадавший получил ранение в области правого бедра, его госпитализировали. Предполагаемого злоумышленника полиции удалось задержать.

Как сообщали Українські Новини, из-за драки в киевском метро останавливали поезда.

Ранее в центре Полтавы произошла драка с перестрелкой.

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