В Днипре произошла массовая драка с поножовщиной, есть раненые

Сегодня утром, 20 апреля, в Днипре возле клуба произошла драка, которая закончилась поножовщиной. Пострадал один человек. Об этом сообщает Информатор.\r\nТак, сообщается, что драка произошла возле клуба Jackson, в ней приняли участие около 30 человек.\r\nСтычка произошла между людьми афроамериканской и туркменской национальностей. Причиной конфликта стала личная неприязнь, которая возникла на фоне алкоголя.\r\nОтмечается, что в результате драки один из участников конфликта ударил ножом афроамериканца. На место происшествия приехали правоохранители и медики. Пострадавший получил ранение в области правого бедра, его госпитализировали. Предполагаемого злоумышленника полиции удалось задержать.\r\nКак сообщали Українські Новини, из-за драки в киевском метро останавливали поезда.\r\nРанее в центре Полтавы произошла драка с перестрелкой.