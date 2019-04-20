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20 апреля 2019, суббота, 12:00 230
Происшествия 2019-04-20T12:00:48+03:00
Українські Новини
В Харькове сгорел банный комплекс, пострадали два человека

В Харькове сгорел банный комплекс, пострадали два человека

Пожар в банном комплексе. Фото: ГосЧС
Пожар в банном комплексе. Фото: ГосЧС

Сегодня ночью, 20 апреля, в Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон". В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.

Так, сообщается, что причины пожара на данный момент не известны.

Отмечается, что огонь охватил деревянные конструкции, отделку стен и перекрытия на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила около 600 кв. м.

Пожар в банном комплексе. Фото: ГосЧСПожар в банном комплексе. Фото: ГосЧС

По данным спасателей, в результате пожара пострадали два человека. Мужчина 1996 года рождения отравился угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги нижних конечностей.

Кроме того, из-за рисков распространения огня на соседнее здание из него эвакуировали 50 человек.

Как сообщали Українські Новини, в центре Львова горел торговый центр.

Тем временем, в Киеве ночью сгорели дотла МАФы.

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