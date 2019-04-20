В Харькове сгорел банный комплекс, пострадали два человека

Сегодня ночью, 20 апреля, в Харькове сгорел банный комплекс "Посейдон". В результате пожара пострадали два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС в Харьковской области.\r\nТак, сообщается, что причины пожара на данный момент не известны.\r\nОтмечается, что огонь охватил деревянные конструкции, отделку стен и перекрытия на первом и втором этажах. Площадь возгорания составила около 600 кв. м.\r\nПожар в банном комплексе. Фото: ГосЧС\r\nПо данным спасателей, в результате пожара пострадали два человека. Мужчина 1996 года рождения отравился угарным газом, а женщина 1998 года рождения получила ожоги нижних конечностей.\r\nКроме того, из-за рисков распространения огня на соседнее здание из него эвакуировали 50 человек.\r\nКак сообщали Українські Новини, в центре Львова горел торговый центр.\r\nТем временем, в Киеве ночью сгорели дотла МАФы.