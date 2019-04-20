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20 апреля 2019, суббота, 11:20 535
Силовые структуры 2019-04-20T11:20:16+03:00
Українські Новини
На Волыни поймали сбежавшего с оружием солдата

На Волыни поймали сбежавшего с оружием солдата

Фото: 14 ОМБ/Facebook
Фото: 14 ОМБ/Facebook

Сегодня, 20 апреля, в Волынской области был задержан военнослужащий, который сбежал из воинской части с оружием. Об этом сообщает пресс-служба 14-й ОМБ в Facebook.

Так, сообщается, что военнослужащий Григоренко Артем Станиславович был найден группой специального назначения Западного территориального управления Военной службы правопорядка.

Отмечается, что при нем были оружие и боеприпасы.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Отмечается, что военнослужащий вечером 16 апреля самовольно покинул военную часть. Однако до сих пор неизвестно, какие цели и мотивы преследовал военный при побеге.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве сбежал с автоматом караульный здания Минобороны.

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