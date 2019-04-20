На Волыни поймали сбежавшего с оружием солдата

Сегодня, 20 апреля, в Волынской области был задержан военнослужащий, который сбежал из воинской части с оружием. Об этом сообщает пресс-служба 14-й ОМБ в Facebook.\r\nТак, сообщается, что военнослужащий Григоренко Артем Станиславович был найден группой специального назначения Западного территориального управления Военной службы правопорядка.\r\nОтмечается, что при нем были оружие и боеприпасы.\r\nСледственно-оперативные действия продолжаются.\r\nОтмечается, что военнослужащий вечером 16 апреля самовольно покинул военную часть. Однако до сих пор неизвестно, какие цели и мотивы преследовал военный при побеге.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве сбежал с автоматом караульный здания Минобороны.