На Волыни поймали сбежавшего с оружием солдата

Сегодня, 20 апреля, в Волынской области был задержан военнослужащий, который сбежал из воинской части с оружием. Об этом сообщает пресс-служба 14-й ОМБ в Facebook.

Так, сообщается, что военнослужащий Григоренко Артем Станиславович был найден группой специального назначения Западного территориального управления Военной службы правопорядка.

Отмечается, что при нем были оружие и боеприпасы.

Следственно-оперативные действия продолжаются.

Отмечается, что военнослужащий вечером 16 апреля самовольно покинул военную часть. Однако до сих пор неизвестно, какие цели и мотивы преследовал военный при побеге.

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