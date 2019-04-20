Глава ОБСЕ Лайчак призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак призвал Трехстороннюю контактную группу в Минске и ее рабочую группу по вопросам безопасности продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Так, Лайчак подчеркнул, что необходимо не только взять обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном, необратимом прекращении огня.

"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил председатель ОБСЕ.

Как сообщали Українські Новини, Россия отказалась поддержать "пасхальное перемирие".

Ранее на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.