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20 апреля 2019, суббота, 09:40 112
Внешняя политика 2019-04-20T12:15:02+03:00
Українські Новини
Глава ОБСЕ Лайчак призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии

Глава ОБСЕ Лайчак призвал продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии

ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm
ОБСЕ. Фото: facebook.com/oscesmm

Председатель ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак призвал Трехстороннюю контактную группу в Минске и ее рабочую группу по вопросам безопасности продолжить переговоры о "пасхальном" перемирии. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Так, Лайчак подчеркнул, что необходимо не только взять обязательства по восстановлению перемирия, но и договориться о постоянном, необратимом прекращении огня.

"Ежедневно на востоке Украины страдают люди. Обязанность сторон - обеспечить безопасную среду, и это ключевая предпосылка для любого положительного развития, включая улучшение сложной гуманитарной ситуации", - отметил председатель ОБСЕ.

Как сообщали Українські Новини, Россия отказалась поддержать "пасхальное перемирие".

Ранее на Донбассе боевики 4 раза нарушили "пасхальное перемирие" и ранили военного ВСУ.

Больше новостей о: ОБСЕ война на Донбассе ТКГ Пасхальное перемирие

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