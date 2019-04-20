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20 апреля 2019, суббота, 09:01 73
Америка 2019-04-20T09:45:01+03:00
Українські Новини
В США прокуроры рекомендуют дать полтора года тюрьмы россиянке Бутиной за шпионаж

В США прокуроры рекомендуют дать полтора года тюрьмы россиянке Бутиной за шпионаж

Обвиняемую в шпионаже в пользу Кремля россиянку Марию Бутину прокуроры США рекомендуют суду приговорить к 18 месяцам тюрьмы. Об этом пишет "УП" со ссылкой на CNN.

Так, прокуроры сообщили, что Бутина не была традиционным шпионом или "обученным разведчиком", но стремилась помочь РФ за счет национальной безопасности США.

"Деятельность, которая рассматривается в данном случае, является частью более широкой схемы России для получения информации и установления связей и каналов связи, которые могут быть использованы в пользу РФ", - написали прокуроры в своем предварительном отчете.

Также прокуроры называют ее "агентом доступа" - лицом, которое использует иностранное правительство, чтобы попытаться создать канал для коммуникаций и дипломатии через республиканские организации.

"Если бы она успешно сделала это, риски для США включали бы ущерб для политических процессов этой страны, внутренних правительственных отношений и американских внешнеполитических интересов", - заявили прокуроры.

Отмечается, что приговор должны объявить в следующую пятницу.

"Бутина попросила федерального судью освободить ее из тюрьмы и депортировать в РФ после 9 месяцев пребывания под арестом", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, Российская шпионка Бутина признала, что была в сговоре с целью навредить США.

Ранее в Италии задержали экс-сотрудник спецслужб Португалии и сотрудник российской разведки по подозрению в шпионаже.

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