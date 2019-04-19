Ярош задекларировал право на ТМ "визитка Яроша"

Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош (внефракционный) задекларировал 855,5 тыс. гривен доходов за 2018 год.\r\nОб этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nПри этом 211,6 тыс. гривен составила зарплата депутата на основном месте работы, 423 тыс. гривен – средства, связанные с выполнением депутатских полномочий, 221 тыс. гривен – доход от отчуждения имущества.\r\nСогласно декларации, средств на банковских счетах и наличных депутат не имеет.\r\nЯрош владеет квартирой площадью 44,5 кв. м и 26% дома площадью 88 кв. м в Каменском Днепропетровской области.\r\nЕго супруга Ольга не декларировала доходов, но имеет в Камянском квартиру площадью 53,9 кв. м и автомобиль Opel Astra 2006 года выпуска за 77,5 тыс. гривен.\r\nТакже депутат задекларировал право на торговую марку "визитка Яроша".\r\nКак сообщали Українські Новини, за 2017 год Ярош задекларировал 598,5 тыс. гривен доходов.\r\nЗа 2016 год Ярош задекларировал новую квартиру и "визитку Яроша".