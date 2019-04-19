Ярош задекларировал право на ТМ "визитка Яроша"

Депутат Верховной Рады Дмитрий Ярош (внефракционный) задекларировал 855,5 тыс. гривен доходов за 2018 год.

Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

При этом 211,6 тыс. гривен составила зарплата депутата на основном месте работы, 423 тыс. гривен – средства, связанные с выполнением депутатских полномочий, 221 тыс. гривен – доход от отчуждения имущества.

Согласно декларации, средств на банковских счетах и наличных депутат не имеет.

Ярош владеет квартирой площадью 44,5 кв. м и 26% дома площадью 88 кв. м в Каменском Днепропетровской области.

Его супруга Ольга не декларировала доходов, но имеет в Камянском квартиру площадью 53,9 кв. м и автомобиль Opel Astra 2006 года выпуска за 77,5 тыс. гривен.

Также депутат задекларировал право на торговую марку "визитка Яроша".

Как сообщали Українські Новини, за 2017 год Ярош задекларировал 598,5 тыс. гривен доходов.

За 2016 год Ярош задекларировал новую квартиру и "визитку Яроша".